Google Pixel 9: Avant-première exclusive des trois futurs modèles

Nous savons tous à quel point Google est mauvais lorsqu’il s’agit de garder secret le design de ses prochains smartphones. Ils apparaissent toujours de manière publique avant le lancement, gâchant tout le plaisir pour certains tout en maintenant une certaine excitation pour d’autres. La série Pixel 9 semble avoir établi une nouvelle référence parmi les Pixel pour avoir fuité près de 6 mois avant le lancement.

Et, de nouvelles images et spécifications de tous les appareils de la série ont fait surface en ligne, révélant plus de détails sur les caméras et l’écran. Voici tout ce que vous devez savoir sur les trois modèles Pixel 9 qui arriveront cette année.

La nouvelle fuite provient du même utilisateur Rozetked. Rozetked était également derrière la précédente fuite de design du Pixel 9 que nous avons couverte il y a quelques semaines, mais cette fois-ci, nous avons des images de très haute qualité de chaque appareil de la série et de leur caméra détaillée, de leur écran et de leurs spécifications internes.

En commençant par le Pixel 9 standard, il porte le nom de code Tokay et sera livré avec jusqu’à 12 Go de RAM, un écran AMOLED à 120 Hz de 6,24 pouces, deux caméras avec des capteurs ultra-large et grand-angle, un verre arrière brillant et un cadre mat.

Le Pixel 9 Pro, quant à lui, porte le nom de code Caiman et sera doté d’une mémoire vive pouvant atteindre 16 Go, d’un écran AMOLED de 6,34 pouces (probablement une dalle LTPO) et de trois caméras arrière de 50 mégapixels — ultra-large, large et un téléobjectif 5x. Le Pixel 9 Pro aura un dos en verre mat et un cadre brillant, et il y aura également un support de la technologie UWB.

Enfin, connu sous lenom de code est Komodo, le Pixel 9 Pro XL disposera de jusqu’à 16 Go de RAM, d’un AMOLED LTPO à 120 Hz de 6,73 pouces et de la même configuration de caméras que le Pixel 9 Pro. De plus, il sera livré avec le support UWB dès sa sortie de la boîte.

Une annonce précoce de la série Pixel 9 ?

Les images confirment également les bords plats et les coins légèrement plus arrondis avec un bloc de caméra redessinée qui est maintenant un ovale centré par opposition à la barre complète. Le quatrième smartphone Pixel, le Pixel 9 Pro Fold, devrait également arriver avec une nouvelle caméra et un design plus fin.

En outre, la série Pixel 9 devrait, selon les rumeurs, arriver avec un stockage UFS 3.1 et une mémoire vive LPDDR5X. Le processeur sera le Google Tensor G4, qui devrait comporter un nouveau modem Samsung pour résoudre les problèmes de connectivité des Pixel. Les smartphones pourraient également conserver le capteur thermique.

Du teasing à la Google I/O ce soir ?

Google essaie-t-il de se surpasser avec des fuites plus précoces chaque année ? Le fait que ces appareils soient déjà sortis pourrait-il signifier que l’entreprise prévoit de décaler leur sortie à une date plus précoce pour 2024 ? Pourrions-nous voir un teaser du Pixel 9 lors de la keynote Google I/O ce soir ?

Quoi qu’il en soit, le Pixel 8a de milieu de gamme sera mis en vente cette semaine au prix de 549 euros et ne devrait pas être négligé si vous n’avez pas peur d’avoir des bords plus épais et de ne pas avoir le matériel photo le plus avancé de Google.