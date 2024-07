Accueil » Meta AI sur WhatsApp : Bientôt capable d’analyser et d’éditer vos photos

Meta, en quête de domination dans le domaine de l’IA, ajoute une nouvelle corde à son arc avec une mise à jour de son chatbot Meta AI, déjà intégré à Facebook, Instagram et WhatsApp.

Bien que Meta AI possède déjà des capacités textuelles impressionnantes, telles que répondre à des questions, suggérer des légendes et mener des conversations, il est actuellement impossible pour les utilisateurs de partager ou de télécharger des photos dans le chat Meta AI.

WaBetaInfo a récemment dévoilé cette nouvelle fonctionnalité excitante dans la version bêta de WhatsApp pour Android 2.24.14.20. Cette mise à jour permettra à Meta AI d’interagir avec les photos partagées par les utilisateurs, de répondre aux photos et même de les éditer dans WhatsApp.

Comme le montre la capture d’écran ci-dessus, WhatsApp teste un nouveau bouton de caméra dans le chat Meta AI, conçu pour fonctionner de manière analogue au bouton de caméra dans les chats ordinaires. Cette addition permettra aux utilisateurs de partager manuellement des photos avec Meta AI, une capacité actuellement indisponible.

Des fonctionnalités de WhatsApp prometteuses pour l’utilisateur

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs pourront poser des questions sur leurs photos, en demandant par exemple à l’IA d’identifier des objets ou des lieux ou de fournir un contexte sur le contenu de la photo. De plus, la capture d’écran suggère que Meta AI proposera également une option d’édition de photos, permettant aux utilisateurs de modifier leurs images directement dans le chat via un simple prompt.

L’étendue exacte de cette fonctionnalité d’édition d’images reste floue, laissant planer le suspense sur la possibilité de simples retouches ou l’avènement d’une suite d’édition photo puissante et pilotée par l’IA. Les possibilités sont à la fois excitantes et intrigantes, et cette fonctionnalité pourrait s’avérer très populaire si elle tient ses promesses.

Une question de confidentialité et de sécurité

Cette nouvelle fonctionnalité de partage d’images implique que Meta analysera et scannera les visages des photos téléchargées, mais la capture d’écran inclut un avertissement indiquant que les utilisateurs auront la possibilité de supprimer leurs photos à tout moment.

Pour l’instant, il semble que la fonctionnalité soit encore en développement, il pourrait donc s’écouler un certain temps avant que nous puissions la voir déployée publiquement. Récemment, nous avons également rapporté que WhatsApp travaillait sur une fonctionnalité « Imagine Me » qui permettrait à Meta AI de générer des avatars IA de vous-même à partir d’un ensemble de vos photos.