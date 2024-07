Instagram va introduire des personnages IA créés par des artistes aux États-Unis

Instagram proposera bientôt sur la plateforme des personnages IA réalisés par des créateurs, avec des tests qui débuteront aux États-Unis.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a fait l’annonce dans un premier temps par le biais d’un message sur son canal de diffusion. Il a déclaré : « Nous lançons un premier test aux États-Unis de notre studio d’IA, de sorte que vous pourriez commencer à voir des IA de vos créateurs préférés et des IA basées sur les intérêts dans les semaines à venir sur Instagram ». « Pour l’instant, elles apparaîtront principalement dans la messagerie et seront clairement identifiées comme étant de l’IA ».

« Il est encore tôt et il s’agit de la première version bêta de ces IA, nous allons donc continuer à travailler pour les améliorer et les mettre à la disposition d’un plus grand nombre de personnes bientôt ».

Cette annonce intervient le même jour où la startup Character.AI a partagé la nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de parler avec des avatars d’IA lors d’un appel.

Zuckerberg a indiqué que l’entreprise travaillait avec plusieurs créateurs dans les premières phases de déploiement des chatbots créés par les créateurs. Ils ont travaillé avec le compte de mèmes Waste et le créateur de technologie Don Allen Stevenson, ainsi qu’avec une poignée d’autres.

Le studio d’IA pourrait bientôt être utilisé par tous les créateurs après le lancement initial

Dans une interview accordée à Kallaway, le PDG de Facebook et d’Instagram a expliqué que les premières étapes ressembleront à une expérience pour voir ce qui fonctionne : « Je ne pense pas que nous sachions ce qui sera la formule la plus attrayante, la plus divertissante et la plus susceptible de renforcer la confiance ». « Nous voulons donc donner aux gens des outils qui leur permettront d’expérimenter et de voir ce qui fonctionne bien ».

Même s’il ne s’agit pas d’un déploiement complet, on espère que tous les créateurs et toutes les petites entreprises pourront créer une IA pour eux-mêmes en temps voulu.

« Il faut créer un grand nombre d’API différentes pour refléter les différents intérêts des gens. Une grande partie de l’approche consistera donc à permettre à chaque créateur, et éventuellement à chaque petite entreprise sur la plateforme, de créer une IA pour eux-mêmes afin de les aider à interagir avec leur communauté et leurs clients s’il s’agit d’une entreprise ».

Meta commencera à tester le studio d’IA avec une cinquantaine de créateurs aux États-Unis et un petit pourcentage de ses utilisateurs. Il pourrait être entièrement lancé d’ici le mois d’août.