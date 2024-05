Le Apple M4 oblige Qualcomm à revoir le Snapdragon 8 Gen 4

Le processeur Apple M4, qui équipe l’iPad Pro récemment lancé, affiche des scores records pour un seul cœur dans le test de benchmarks. Le lancement du Apple M4 pourrait avoir incité Qualcomm à repenser et à redéfinir son prochain processeur d’application Snapdragon 8 Gen 4 (AP). Si l’on en croit les rumeurs, le prochain processeur phare verra sa vitesse d’horloge passer de 4 GHz à 4,26 GHz.

Cette information provient d’un post X de jasonwill 101 qui indique que la refonte pourrait être finalisée d’ici le mois de juin. Cette fois, Qualcomm abandonnera les cœurs ARM Cortex au profit de ses propres cœurs Phoenix. La configuration du Snapdragon 8 Gen 4 pourrait inclure 2 grands cœurs Phoenix et 6 cœurs Phoenix moyens. En revanche, il est possible que nous ne voyions pas de petits cœurs de faible puissance.

Le design du Snapdragon 8 Gen 4 sera basé sur le processeur Snapdragon X Elite conçu pour les ordinateurs portables. Il ne sera pas doté d’une Scalable Matrix Extension (SME), car le X Elite ne fonctionne pas avec le jeu d’instructions ARMv9. Cela signifie qu’il ne pourra pas gérer efficacement les tâches complexes comme le processeur M4 d’Apple, ce qui a également permis d’obtenir de meilleurs résultats aux tests de référence.

L’augmentation de la vitesse d’horloge à 4,26 GHz compensera également la baisse de performance due à l’absence de SME. Il sera fabriqué par TSMC à l’aide de son nœud de processus de seconde génération (N3E) de 3 nm.

Le chipset M4 d’Apple a également été fabriqué sur ce même nœud. Apple pourrait l’utiliser pour les processeurs de smartphones A18 et A18 Pro, qui devraient être lancés avec la série iPhone 16.

Un Snapdragon 8 Gen 4 plus puissant au détriment de l’autonomie ?

La refonte du Snapdragon 8 Gen 4 en fera l’un des processeurs les plus performants du marché, mais l’autonomie de la batterie pourrait en pâtir. Il est également possible que les smartphones présentent des problèmes d’échauffement, et les fabricants doivent donc s’y préparer.

Le processeur sortira en octobre, et nous pourrions voir les premiers smartphones équipés de ce processeur aux alentours de décembre de cette année ou de janvier 2025.