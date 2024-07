Qualcomm simplifiera les mises à jour Android pour les OEM

Les mises à jour Android sont devenues essentielles, et les améliorations dans ce domaine au cours des dernières années sont remarquables. L’initiative de Samsung d’offrir jusqu’à 7 ans de support logiciel pour ses appareils phares a poussé d’autres marques, y compris Google, à améliorer leurs politiques de mise à jour.

Qualcomm prend maintenant des mesures pour simplifier ce processus pour les autres fabricants. L’objectif est de faciliter pour les OEM (Original Equipment Manufacturers) la livraison des mises à jour Android, en abordant le défi posé par les anciens chipsets.

Chris Patrick, SVP et General Manager des Handsets chez Qualcomm, a partagé lors d’une interview avec Android Authority que Qualcomm prévoit d’introduire des changements pour aider les OEM à mettre à jour les anciens smartphones Android.

Les retards dans les mises à jour du système d’exploitation Android surviennent souvent parce que les fabricants de chipsets comme Qualcomm et MediaTek cessent de prendre en charge les anciens modèles, limitant ainsi le nombre de mises à jour que certains smartphones reçoivent. Cependant, Qualcomm affirme qu’il n’est pas le principal obstacle.

L’entreprise collabore avec Google et les OEM pour « changer la structure du code en ligne — pour un peu modifier la mécanique de la manière dont nous faisons ces mises à jour ». Bien que Patrick n’ait pas fourni de détails supplémentaires, il a laissé entendre que plus d’informations seraient disponibles « plus tard cette année ». Le rapport suggère que ces annonces pourraient avoir lieu lors de l’annuel Snapdragon Submit de Qualcomm ou possiblement à l’IFA.

Des procédures simplifiées de Qualcomm pour des mises à jour accélérées

Les mises à jour de Qualcomm visent à bénéficier aux utilisateurs d’Android avec des processus rationalisés. Avec les récentes améliorations de Samsung et Google, ces changements encouragent les fabricants à prolonger le support, visant des mises à jour plus rapides et des coûts réduits. Les utilisateurs recherchent des mises à jour plus rapides et un support plus long, surtout sur les appareils équipés de chipsets Qualcomm. L’annonce cible des mises à jour Android plus rapides, répondant à un besoin crucial de l’écosystème.

En conclusion, Chris Patrick a déclaré dans son interview avec Android Authority : « Vous verrez plus tard cette année que nous ferons des annonces sur les changements que nous avons apportés pour faciliter cela et aider tout l’écosystème à garder les téléphones Android plus à jour ».