Lexar dévoile des SSD NVMe Gen 5.0 ultra-rapides et de la RAM DDR5

Lexar a récemment présenté une gamme impressionnante de nouvelles solutions de stockage lors du Computex 2024, incluant des SSD NVMe PCIe Gen 5.0 et Gen 4.0, ainsi que de la RAM et des mémoires flash.

Des SSD internes à la pointe de la technologie

Quatre nouveaux SSD internes ont été annoncés, avec en tête le Lexar Professional NM1090 M.2 Gen 5.0 NVMe. Disponible en capacités de 1 To à 4 To, ce modèle offre des performances séquentielles de 12 000 Mo/s en lecture et 11 000 Mo/s en écriture. Ces vitesses impressionnantes en font un concurrent sérieux parmi les meilleurs SSD pour le gaming.

Comme d’autres SSD NVMe Gen 5.0, le Lexar Professional NM1090 est équipé d’un dissipateur thermique actif avec éclairage RGB. Cela pourrait être un excellent ajout pour les meilleurs PC gaming et garantir la pérennité de votre configuration à mesure que les jeux commenceront à utiliser l’API DirectStorage pour des temps de chargement quasi instantanés.

Options pour les entreprises et les utilisateurs de portables

Le Lexar Professional NM990, conçu pour les entreprises haut de gamme, offre des performances séquentielles allant jusqu’à 14 000 Mo/s en lecture et 12 000 Mo/s en écriture. Le modèle NM980, quant à lui, propose un mode basse consommation pour réduire la consommation d’énergie et maintenir des températures plus basses, idéal pour les ordinateurs portables où la gestion thermique est cruciale.

Le Play 2280 Gen 4.0 NVMe SSD atteint les performances maximales de la génération précédente de matériel PCIe avec des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles respectives de 7 400 Mo/s et 6 500 Mo/s. Les capacités vont jusqu’à 8 To, et avec le bon dissipateur thermique, ce SSD pourrait s’intégrer dans votre PC gaming ou votre PS5, à condition que le prix soit raisonnable.

Mémoire vive ultra-rapide

Lexar a également dévoilé la RAM Ares RGB DDR5, disponible en configurations de kits à 7 600 MT/s ou 8 000 MT/s. Il est important de vérifier que votre carte mère prend en charge Expo ou XMP pour que votre CPU puisse gérer ces vitesses accrues.

Solutions de stockage portable de Lexar

En matière de stockage portable, Lexar n’a pas fait de compromis. La société a également présenté le SSD portable SL00 offrant des vitesses de transfert allant jusqu’à 1 050 Mo/s, ainsi que la carte MicroSD Lexar Play Pro avec des vitesses de 600 Mo/s. Ces dispositifs sont parfaits pour une utilisation avec des ordinateurs portables ou des consoles de jeux comme la PS5 et la Nintendo Switch. L’Armor 700, un SSD USB 3.2 encore plus rapide avec des vitesses de transfert allant jusqu’à 2 000 Mo/s et un cadre extérieur robuste, a également été dévoilé.

Bien qu’aucun prix officiel ou date de sortie n’ait été révélé pour les dernières offres de Lexar, les performances séquentielles qu’elles proposent sont certainement prometteuses. Nous sommes particulièrement enthousiasmés par le nouveau kit de RAM DDR5 à 8 000 MT/s et les SSD NVMe PCIe 5.0 de pointe avec des vitesses séquentielles allant jusqu’à 14 000 Mo/s.

En résumé, la technologie devient de plus en plus rapide à mesure que la norme actuelle se généralise. Nous disposons désormais de plus de SSD NVMe, de kits de RAM et même de cartes graphiques prenant en charge PCIe 5.0. Cependant, il faudra du temps pour passer complètement de PCIe 4.0 à 5.0 à mesure que la base d’utilisateurs évolue. Les nouvelles cartes microSD rapides et les SSD portables sont également toujours les bienvenus.