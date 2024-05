Asus ROG Ally X : Nouveautés de la prochaine génération

Asus prépare une nouvelle version de la très populaire ROG Ally. La ROG Ally X est une nouvelle révision pour 2024, et elle apporte quelques changements importants. « C’est plus qu’un simple rafraîchissement… mais en même temps, ce n’est pas une refonte complète. C’est quelque chose entre les deux », a déclaré Whitson Gordon, responsable marketing d’Asus pour le contenu des jeux.

Dévoilé lors d’un stream live pour ROG Pulse, la ROG Ally X devrait présenter quelques améliorations majeures, mais Asus ne donne pas de détails pour l’instant. Cependant, il y a un grand changement que l’entreprise a laissé entendre : la capacité de la batterie. « Il ne s’agit pas d’une petite amélioration de la batterie », a déclaré Jake Kulinski d’Asus lors de la diffusion en direct. En parlant à The Verge, Asus indique que la batterie aura plus de 40 % de capacité en plus. On ne sait pas exactement quelle sera l’ampleur de cette amélioration, mais Asus affirme qu’elle sera significative.

Asus a également laissé entendre que la mémoire vive et l’espace de stockage seraient améliorés, au-delà des 16 Go de mémoire actuellement disponibles dans la Ally. VideoCardz affirme que l’appareil utilisera également un grand SSD M. 2 2280, de sorte qu’il devrait être plus facile (et moins cher) de mettre à jour votre stockage.

Sinon, il semble que la ROG Ally X utilisera les mêmes composants internes et un écran 1080p pendant que Asus travaille sur la ROG Ally 2.

Tous les détails de la ROG Ally X dévoilés le 2 juin

Asus a déclaré qu’elle partagerait tous les détails sur la ROG Ally X le 2 juin, soit quelques jours avant le Computex. Nous devrions en savoir plus sur les spécifications, le prix, et plus encore une fois que Asus sera prête à partager les détails. Asus a confirmé que la ROG Ally X sera plus chère que le modèle original.

En dehors du matériel, Asus a également présenté Armoury Crate 1.5, qui est le logiciel que la ROG Ally X utilisera. Cette version mise à jour, qui, selon Asus, sera également disponible pour la Ally originale, est dotée d’une toute nouvelle interface. Elle comprend également de nouvelles dispositions et de nouveaux filtres pour vos jeux, ce qui facilite la navigation.

Mais c’est la nouvelle fonctionnalité qui ressort le plus. Vous pourrez désormais désinstaller des jeux à partir de l’application, et accéder à l’AMD’s Fluid Motion Frames (AFMF). Actuellement, vous devez utiliser d’autres applications pour ces deux fonctions sur la ROG Ally. En outre, Asus permettra aux utilisateurs de partager des mapping de boutons pour les jeux, de la même manière que Valve gère les profils de contrôleurs sur le Steam Deck.

Asus a indiqué que Armoury Crate 1.5 serait lancé en juillet, ce qui laisse présager la date à laquelle la ROG Ally X sera commercialisée. Heureusement, nous n’avons plus beaucoup de temps à attendre avant d’en savoir plus.