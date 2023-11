by

Sonos prévoit une année 2024 riche en nouveautés avec des casques et une set-top box

Selon des sources de Bloomberg, les écouteurs de la marque Sonos, dont la société a fait allusion au début du mois, arriveront dès avril 2024. C’est une potentielle bonne nouvelle.

La moins bonne nouvelle est probablement à prévoir ; Sonos prévoit de vendre sa première paire d’écouteurs à un prix supérieur à 400 dollars et inférieur à 500 dollars, ce qui serait encore inférieur au prix des AirPods Max de 549 dollars.

L’une de ses principales caractéristiques sera sa capacité à synchroniser la musique avec les autres produits Sonos de la maison. Les casques incluront également Sonos Voice Control, qui est déjà fortement axé sur les commandes liées à la musique, contrairement à d’autres assistants vocaux plus larges d’Amazon, Apple et Google. Selon Bloomberg, Sonos travaille sur le casque depuis 2019, mais a annulé les précédentes versions du produit, de sorte que les dépôts de brevets antérieurs de l’entreprise auront probablement peu d’influence sur le matériel final. Sonos pourrait suivre le casque avec son propre ensemble d’écouteurs sans fil.

En ce qui concerne la set-top box, il s’agit d’un effort pour rivaliser avec les appareils d’Apple, Amazon et Roku. Il n’y a pas encore d’informations sur d’éventuelles caractéristiques uniques. Le rapport citant des personnes familières avec le sujet indique simplement qu’il sera utilisé pour exécuter des applications de services de streaming populaires, qu’il arrivera dès la fin de l’année 2024 et qu’il coûtera entre 150 et 200 dollars.

Reste à savoir si Sonos pourra se targuer d’une interaction supérieure avec ses produits audio, mais on peut penser qu’il faudra un argument de vente unique pour que cela fonctionne.

D’autres enceintes à venir

Les sources ont également indiqué que Sonos travaillait sur des barres de son plus haut de gamme, un haut-parleur portable Roam 2 et de nouveaux amplificateurs et haut-parleurs de plafond.

Nombreux sont ceux qui se demanderont pourquoi Sonos s’apprête à entrer sur un marché très encombré. Le rapport publié aujourd’hui indique que ces efforts visent à relancer la croissance après une baisse des ventes au cours de l’année écoulée. Les sources affirment que les écouteurs sont considérés « comme une opportunité de tirer parti de la marque Sonos pour trouver un nouveau moyen de gagner de l’argent ».

Étant donné que les clients de Sonos n’ont pas souvent besoin de mettre à jour leurs produits, peut-être que les encourager à élargir le nombre de produits Sonos qu’ils possèdent est en effet le jeu le plus intelligent ici ?