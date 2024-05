Comment regarder le grand événement d’Apple sur l’iPad le 7 mai à 16 heures ?

Après ce qui semble avoir été une éternité, Apple organise enfin un événement presse consacré à l’iPad. L’événement « Let Loose » est prévu pour le mardi 7 mai, ce qui laisse présager un événement important, l’équipe de Cupertino ayant beaucoup de choses à montrer.

L’image principale de l’événement montre une main faisant tourner un Apple Pencil au milieu d’un logo Apple coloré, nous nous attendons donc à ce que l’accent soit mis sur l’utilisation des iPad pour la créativité, probablement avec un nouveau Pencil amélioré. Les rumeurs suggèrent que l’Apple Vision Pro sera compatible avec le Pencil ; si c’est le cas, Apple devrait vanter la création d’art numérique dans un environnement de réalité virtuelle et mixte.

Cet événement, qui se déroulera uniquement en ligne, devrait révéler de nouveaux modèles d’iPad Pro 2024 et d’iPad Air 6, ainsi que des accessoires pour tablettes, notamment un nouvel Apple Pencil. Voici plus d’informations sur l’événement et sur la façon de le regarder.

Comment regarder l’événement Apple sur l’iPad du 7 mai ?

Comme pour les précédents événements Apple, l’événement à venir sera disponible en streaming sur différentes plateformes, notamment le site Web d’Apple, l’application Apple TV, X (anciennement connu sous le nom de Twitter) et YouTube.

L’entreprise a déjà mis le lien à disposition sur son site officiel. Il devrait bientôt apparaître sur l’application Apple TV, ainsi que sur les comptes de réseaux sociaux d’Apple et sur YouTube. Surveillez le compte X officiel d’Apple pour la couverture sur cette plateforme.

Vous pouvez également regarder la retransmission en direct en utilisant le lecteur YouTube ci-dessus.

À quelle heure aura lieu l’événement Apple du 7 mai ?

Cet événement Apple est prévu pour le mardi 7 mai, à 7 heures du matin (heure locale), soit 16 heures, heure de Paris. Vous remarquerez peut-être que l’horaire est plus précoce que d’habitude. En règle générale, les événements presse d’Apple commencent à 19 heures, heure de Paris.

La raison pour laquelle cet événement particulier a lieu plus tôt dans la journée n’est pas claire — bien que les rumeurs laissent entendre que cette horaire précoce servira aux clients chinois d’assister à l’événement.

Qu’attendons-nous de l’événement Apple du 7 mai ?

Apple devrait présenter quatre nouveaux produits lors de cet événement. Les versions 2024 des modèles iPad Pro 12,9 pouces et 11 pouces sont les produits les plus importants qui seront dévoilés. Pour la première fois, les deux modèles devraient être dotés d’une technologie OLED, d’un tout nouveau chipset M4 et d’autres nouvelles fonctionnalités.

Apple devrait également mettre à jour sa gamme d’iPad Air avec deux nouveaux modèles. Le premier modèle devrait être doté d’un écran de 10,9 pouces, tandis que le second modèle devrait être doté d’un écran de 12,9 pouces, ce qui serait une première pour la gamme iPad Air. Les deux modèles devraient être équipés d’un chipset M3, mais on ne sait pas encore quelle technologie d’affichage sera utilisée.

Un nouveau Magic Keyboard et un Apple Pencil devraient également être dévoilés. Ces deux appareils seront probablement compatibles avec les nouvelles tablettes. Le Magic Keyboard pourrait être fabriqué en aluminium, ce qui le rendrait plus durable que les modèles précédents. Il pourrait également disposer d’une zone de trackpad plus grande.

Le nouvel Apple Pencil devrait succéder à l’Apple Pencil 2 et offrir plus de fonctionnalités que l’Apple Pencil USB-C sorti l’année dernière. Le nouveau Pencil pourrait avoir diverses améliorations de sensibilité, plus d’options gestuelles et une meilleure compatibilité avec les apps tierces ; de plus, il pourrait également fonctionner avec la Vision Pro.

On ne serait pas surpris qu’Apple vante davantage de fonctionnalités et d’interconnectivité de Vision Pro avec les nouveaux iPad. Enfin, il n’est pas exclu que le nouvel iPad Air soit axé sur les jeux, étant donné que la puce A17 Pro de l’iPhone 15 Pro peut faire tourner des jeux de qualité console et qu’Apple Arcade ne cesse d’enrichir sa bibliothèque.

Dans l’ensemble, l’événement Apple du mois de mai pourrait être intéressant. Il ne devrait pas bouleverser la donne comme le lancement d’un iPhone ; il faudra attendre le mois de septembre et le lancement probable de la gamme iPhone 16 pour cela. Mais le 7 mai pourrait tout de même être l’occasion d’un livestream que les fans d’Apple ne voudront pas manquer.