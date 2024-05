Apple prêt à lancer le Apple Pencil Pro avec de nouveaux iPad aujourd’hui

C’est dans l’après-midi que Apple dévoilera enfin ses nouveaux iPad tant attendus. Il s’agira du premier événement d’Apple en 2024, au cours duquel le géant rafraîchira sa gamme d’iPad Pro et d’iPad Air. Oui, l’événement « Let Loose » d’Apple du 7 mai se concentrera principalement sur les iPad, mais si l’on regarde le logo, un nouvel Apple Pencil est également attendu, et il y a maintenant un indice à ce sujet.

Le site Web d’Apple nous éclaire sur ce qui nous attend. Le code du site officiel d’Apple pour le Japon a révélé plusieurs mentions du nom « Apple Pencil Pro ». Toutes les mentions se trouvent dans la page source et les vues développeur du site, sans aucune référence visible publique pour l’instant. Cette information a été partagée pour la première fois par un utilisateur de X.

Il est intéressant de noter que l’invitation à l’événement Let Loose d’Apple présente également un Apple Pencil avec le logo de l’entreprise. Apple a mis à jour son site Web pour l’événement à venir et a ajouté un logo « Let Loose » effaçable, indiquant que nous pourrions voir des annonces liées à l’Apple Pencil lors de l’événement.

Actuellement, Apple vend trois générations d’Apple Pencil. Il s’agit de l’Apple Pencil (1re génération), de l’Apple Pencil (2e génération) et de l’Apple Pencil (USB-C). Le « Apple Pencil Pro » attendu serait un nouvel ajout non encore annoncé à la gamme Apple Pencil.

Il faut savoir qu’il n’y a aucune mention de l’Apple Pencil Pro dans le code de la version française du site Web. Étant donné cela, il y a deux possibilités. Premièrement, il pourrait s’agir d’une malheureuse erreur de copie sur le site japonais. Deuxièmement, il pourrait s’agir d’un faux pas accidentel et d’une indication solide qu’Apple prévoit de mettre à jour sa gamme de stylets dans l’après-midi.

Le Apple Pencil Pro est très attendu

Depuis un certain temps, des rumeurs indiquent que le nouvel Apple Pencil arriverait avec la prise en charge de visionOS et un nouveau geste « squeeze » pour une expérience de dessin plus précise.

Parallèlement au nouvel Apple Pencil, Apple devrait annoncer de nouveaux modèles d’iPad Air et d’iPad Pro. Le nouvel iPad Pro devrait être une mise à niveau massive avec des écrans OLED de pointe, la puce M4 très performante et un design amélioré. En ce qui concerne le nouvel Air, Apple devrait augmenter la taille de sa gamme d’iPad de milieu de gamme avec l’introduction du tout premier iPad Air de 12,9 pouces.

En outre, Apple devrait présenter un nouveau Magic Keyboard qui a une structure en aluminium et qui fera ressembler les tablettes iPad Pro à des ordinateurs portables lorsqu’elles seront utilisées.

Rendez-vous à 16 heures en ligne

L’événement Let Loose d’Apple débutera le 7 mai à 16 heures, heure de Paris. Restez à l’écoute pour toutes les mises à jour importantes.