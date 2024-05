Wear OS 5 prête pour le décollage : Samsung la teste sur la Galaxy Watch 6

Samsung a joué un rôle important dans la relance de Wear OS en s’associant à Google pour Wear OS 4. Grâce à ce partenariat, les smartwatches Wear OS pourraient se vendre deux fois moins cher que les Apple Watch.

Alors que Google se prépare à lancer Wear OS 5 lors de son prochain événement I/O, il semblerait que Samsung ait déjà commencé à tester la prochaine version Wear OS 5 sur l’un de ses appareils, très certainement l’actuelle Galaxy Watch 6.

Repéré pour la première fois par Matthew sur X (anciennement Twitter), le firmware de test est R965USQU1BXD8 pour le modèle SM-R965U. Il s’agit du numéro de modèle de la Samsung Galaxy Watch 6, ce qui signifie que l’appareil est en phase de test.

Le firmware appartient à la version verrouillée par l’opérateur de la Galaxy Watch 6 aux Etats-Unis. Bien que nous n’ayons pas plus d’informations à ce sujet, il semble que les tests initiaux aient commencé.

En ce qui concerne les fonctionnalités de Wear OS 5, Google n’a pas révélé ou dit grand-chose d’autre que « construire de meilleures expériences ». Si tout se passe comme prévu, Samsung devrait lancer la première version bêta de Wear OS 5.0 dès le mois de juin pour un groupe d’utilisateurs sélectionnés.

La Pixel Watch et la Watch 2 de Google n’ont pas encore été ajoutées au programme Beta, qui devait arriver prochainement. Cependant, nous devrions en savoir plus à ce sujet lors de la conférence I/O. L’événement devrait également aborder la question de la smartwatch Wear OS inconnue qui a fait surface il y a quelques semaines.

De grosses attentes pour la I/0 2024 en plus de Wear OS 5

Par ailleurs, Google dévoilera également Android 15, une série de fonctionnalités d’IA dans Gemini, et le milieu de gamme le plus attendu, le Pixel 8a. Il y a aussi beaucoup de choses pour les développeurs à venir dans la keynote des développeurs, ChromeOS, et Android Automotive.

Qu’attendez-vous de la Google I/O 2024, en particulier de Wear OS 5.0 ?