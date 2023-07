Les Samsung Galaxy Watch 6 et 6 Classic seront disponibles ce mois-ci

Les Samsung Galaxy Watch 6 et 6 Classic auraient été repérées sur une liste d’appareils compatibles avec Google Play, ce qui renforce les rumeurs selon lesquelles les deux nouvelles smartwatches de la marque seront présentées lors de l’événement Galaxy Unpacked de Samsung qui aura lieu plus tard dans le mois.

Prévu le 26 juillet, l’événement Galaxy Unpacked de Samsung dévoilera une série de nouveaux appareils, dont les smartphones pliables Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5. Nous attendions également la gamme Galaxy Watch 6, comprenant le modèle phare Watch 6 et la Watch 6 Classic, mais nous n’avons eu aucune confirmation de l’existence d’une Watch 6 Pro.

Cette dernière information, si elle est exacte, pourrait être considérée comme une confirmation qu’aucun modèle Pro n’arrivera cette année.

D’abord repérées par PriceBaba, les Galaxy Watch 6 et 6 Classic ont été trouvées dans une base de données d’appareils pris en charge par Google. Comme les Galaxy Watch ont tendance à utiliser leur propre version de Wear OS, incluse dans l’interface One UI Watch, elles nécessitent le support du Google Play Store, et leur apparition dans une telle base de données est donc logique.

Les noms de code des versions petite et grande des deux modèles sont « fresh6bs » et « fresh6bl » pour la Galaxy Watch 6 et « wise6bs » et « wise6bl » pour la Watch 6 Classic, les dernières lettres signifiant vraisemblablement respectivement « petite » et « grande ».

Pas de modèle Pro cette année

Les précédentes éditions Classic, telles que la Galaxy Watch 4 Classic, étaient dotées d’une bague tournante physique afin de ressembler davantage à une montre classique avec des éléments analogiques. On peut supposer que la Galaxy Watch 6 Classic sera dotée d’une caractéristique analogue.

L’année dernière, la gamme de Galaxy Watch 5 ne comportait pas de modèle classique, remplacé par la Galaxy Watch 5 Pro. Cette montre haut de gamme, dotée d’une bague surélevée robuste et de fonctions GPS avancées, était la plus puissante de Samsung à ce jour.

Cette année, les rôles semblent à nouveau inversés, la Watch 6 n’ayant pas de modèle Pro et le modèle Classic prenant sa place. On peut se demander s’il ne s’agit pas du début d’une tendance, Samsung sortant deux montres à chaque cycle, alternant entre un modèle Pro et un modèle Classic dans le second créneau.