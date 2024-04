Révolution OLED : Les nouveaux iPad Pro 2024 d’Apple changeront la donne

La prochaine gamme d’iPad Pro 2024 d’Apple promet d’apporter des innovations significatives avec l’introduction des premiers écrans OLED sur ces tablettes, marquant une évolution majeure par rapport aux précédents modèles équipés de dalles mini-LED.

Selon Ross Young, CEO de Display Supply Chain Consultants (DSCC), ces panneaux OLED intégreront des technologies avancées telles que la technologie LTPO, un rafraîchissement de 120 Hz, et une structure en tandem, rendant les écrans extrêmement fins, légers et écoénergétiques tout en offrant une luminosité accrue et une durée de vie prolongée.

Bien que l’iPad Pro 2024 de 11,1 pouces soit moins cher et attendu pour réaliser de meilleures ventes, la production des panneaux de 12,9 pouces a été plus élevée de février à mai 2024, représentant 60 % de la production totale. Ce déséquilibre s’explique par les défis rencontrés par Samsung Display, notamment des problèmes de fuites de lumière dans leurs panneaux en tandem, réduisant ainsi les rendements. LG Display, fabricant exclusif des panneaux de 12,9 pouces, a pris l’avantage cette année, une occurrence rare dans sa compétition avec Samsung pour les contrats d’Apple.

Les nouveaux iPad Pro 2024 seront dotés d’une orientation de caméra frontale en mode paysage et embarqueront les chipsets M3 ou M4, ce dernier incluant une unité de traitement neuronal améliorée adaptée aux ambitions d’Apple en matière d’IA pour cette année.

Les utilisateurs pourront également profiter d’un nouveau Magic Keyboard en aluminium qui donne à l’iPad Pro 2024 une allure de laptop lorsqu’il est utilisé.

Extensions de gamme iPad Pro 2024 et iPad Air 2024 et événements

Apple étend également sa gamme iPad Air en ajoutant un modèle de 12,9 pouces qui présentera un écran LCD, positionné comme une alternative moins coûteuse au modèle iPad Pro OLED. Un nouveau Apple Pencil est également attendu, offrant une fonction de pression et un retour haptique amélioré.

La présentation des nouveaux modèles se fera lors de l’événement « Let Loose » le 7 mai à 19 heures, heure de Paris, introduisant officiellement l’OLED sur l’iPad Pro de 12,9 pouces et marquant la fin de la variante mini-LED de cette taille. De plus, Ross Young anticipe l’introduction d’un nouvel iPad équipé d’un écran mini-LED au quatrième trimestre, ajoutant encore à la diversité de l’offre d’Apple.

Ce mouvement vers l’OLED sur les iPad Pro 2024 témoigne de l’évolution continue d’Apple dans la maximisation de la technologie d’affichage pour enrichir l’expérience utilisateur, tout en balançant habilement les défis de production et les attentes du marché.