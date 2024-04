MediaTek prépare le Dimensity 9400, premier chipset avec l’architecture BlackHawk d’ARM

MediaTek est sur le point de lancer son tout dernier chipset de 3 nm, le Dimensity 9400, qui pourrait intégrer la nouvelle architecture CPU d’ARM, nommée « BlackHawk ». Cette avancée promet une performance améliorée par rapport à des puces concurrentes telles que le A17 Pro d’Apple et le Qualcomm Oyron, selon les informations divulguées par Digital Chat Station.

Les rapports indiquent que MediaTek collabore étroitement avec ARM pour intégrer l’architecture « BlackHawk » au Dimensity 9400. Cette collaboration pourrait conférer au Dimensity 9400 un avantage significatif en termes de performances par rapport à ses rivaux.

Comme pour le Dimensity 9300, les rumeurs suggèrent que le Dimensity 9400 ne comportera pas de cœurs dédiés à l’efficacité énergétique. Cette absence pourrait améliorer ses performances dans les tâches nécessitant plusieurs fils d’exécution.

Le chipset inclurait le nouveau Cortex-X5 basé sur l’architecture BlackHawk d’ARM, et les tests internes seraient prometteurs, toujours selon Digital Chat Station.

Bien que les chiffres exacts de performance n’aient pas été divulgués, il est affirmé que le nombre d’instructions par cycle d’horloge (IPC) serait supérieur à celui de l’A17 Pro d’Apple et du Qualcomm Nuvia, pouvant même surpasser le Snapdragon 8 Gen 4.

Une annonce du Dimensity 9400 au 4e trimestre 2024

La source a également noté que le « bottom of the chip » révèle une performance impressionnante, soulignant sa puissance, surtout considérant que le Dimensity 9400 est attendu comme le plus grand chipset pour smartphone jamais conçu.

Des fuites indiquent que le Dimensity 9400 disposera d’une configuration complète de cœurs X5+X4+A7, incluant un cœur CPU Cortex-X5 Prime, quatre cœurs CPU Cortex-X4 Prime, et quatre cœurs CPU de performance Cortex-A720, conformément aux spécifications qui ont fuité.

L’annonce officielle du Dimensity 9400 est prévue pour le quatrième trimestre 2024.