Accueil » OpenAI et Financial Times : Un partenariat stratégique pour enrichir ChatGPT

Le Financial Times a annoncé aujourd’hui un « partenariat stratégique » et un accord de licence avec OpenAI, dans le but d’améliorer ChatGPT avec du contenu attribué et d’incorporer leurs travaux journalistiques. Grâce à ce partenariat, les utilisateurs du chatbot pourront consulter des résumés, des citations et des liens vers des travaux journalistiques du Financial Times en réponse à leurs questions.

En retour, OpenAI impliquera l’entreprise de presse dans le développement de nouveaux produits d’IA. Le mois dernier, l’éditeur a introduit une fonction de recherche générative en bêta alimentée par le Large Language Model Claude d’Anthropic.

Cette annonce marque le premier grand éditeur de presse à annoncer un accord avec la société d’IA, après Politico, Business Insider et Axel Springer. L’Associated Press, Le Monde et El País ont également signé des accords avec OpenAI jusqu’à présent.

Dans un communiqué de presse, l’équipe de journalistes a été décrite comme étant « bien familiarisée avec la technologie », avec des « gains de créativité et de productivité » rendus possibles par la création d’OpenAI.

Brad Lightcap, directeur de l’exploitation d’OpenAI, a donné plus d’explications dans un communiqué de presse : « Notre partenariat et notre dialogue continu avec le FT visent à trouver des moyens créatifs et productifs pour que l’IA renforce les organismes de presse et les journalistes, et enrichisse l’expérience ChatGPT avec un journalisme de classe mondiale en temps réel pour des millions de personnes à travers le monde ».

L’engagement en faveur du journalisme humain est exprimé avec ChatGPT

À l’annonce de la nouvelle, le PDG du groupe Financial Times, John Ridding, a souligné que le journalisme humain restait au centre des préoccupations, tout en précisant que l’entreprise était depuis longtemps un chef de file en matière d’innovation dans les médias d’information.

« Le FT est attaché au journalisme humain, tel qu’il est produit par notre salle de rédaction inégalée, et cet accord élargira la portée de ce travail, tout en approfondissant notre compréhension des demandes et des intérêts des lecteurs ». « Outre les avantages pour le FT, il y a des implications plus larges pour l’industrie. Bien sûr, il est juste que les plateformes d’IA paient les éditeurs pour l’utilisation de leur matériel. OpenAI comprend l’importance de la transparence, de l’attribution et de la rémunération — autant d’éléments essentiels pour nous. Dans le même temps, il est clairement dans l’intérêt des utilisateurs que ces produits contiennent des sources fiables ».

OpenAI s’est félicité de l’élargissement de ses relations avec FT.