La Nintendo Switch 2 pourrait avoir une meilleure autonomie

Bien que Nintendo ait, comme d’habitude, gardé le silence sur les plans d’une Nintendo Switch 2 jusqu’à présent, les rumeurs continuent à s’intensifier. Selon les dernières rumeurs, Nintendo aurait l’intention d’introduire des modes de performance sur la Switch 2 qui garantiraient une meilleure autonomie de la batterie lorsque la console est utilisée en mode portable.

Selon la chaîne YouTube technologique Moore’s Law Is Dead dans son dernier podcast, la prochaine console portable de Nintendo sera overclockée — c’est-à-dire que le processeur fonctionnera plus rapidement — lorsqu’elle sera mise dans le dock, et que l’autonomie de la batterie ne sera pas un problème.

Lorsque la Switch 2 est utilisée en mode portable, en dehors de la station d’accueil, son processeur fonctionnera en mode sous-cadencé afin d’augmenter l’autonomie de la batterie.

Le mode de sous-cadencé sans station d’accueil réduira la puissance de l’appareil à 800 MHz, ce qui réduira les performances, mais limitera également l’épuisement de la batterie et conduira probablement à une réduction de la surchauffe. Si Nintendo s’engage dans cette voie, il est probable qu’elle mettra en place des politiques strictes pour s’assurer que les jeux ne souffrent pas d’être joués en mode portable.

Selon certaines rumeurs, la puissance graphique de l’appareil pourrait atteindre 4 téraflops lorsqu’elle est connectée à une station d’accueil, ce qui est supérieur à ce qui avait été prévu. Les téraflops sont une mesure des opérations par seconde et sont représentatifs de la puissance de traitement. Quatre téraflops représenteraient une énorme augmentation de puissance par rapport au modèle actuel de la Switch, qui tourne autour d’un téraflops.

Que savons-nous d’autre sur la Switch 2 ?

Ces rumeurs s’alignent sur des rumeurs antérieures, postées sur un Reddit taïwanais, qui suggèrent que le successeur de la Nintendo Switch aurait une « autonomie grandement améliorée ».

De récentes rumeurs ont également émergé autour des manettes de la Switch 2, avec des rapports indiquant qu’elles pourraient utiliser une connexion magnétique similaire à celles utilisées par les anciens chargeurs Apple. D’autres rumeurs proviennent de la société de périphériques Mobapad, qui a suggéré que la Switch 2 aurait une solide rétrocompatibilité avec les cartouches de jeu pour la première itération.

Le monde du jeu est sur la sellette, attendant que Nintendo confirme quoi que ce soit à propos de la Switch 2 — quand elle sortira, quels seront ses jeux de sortie et quelles seront ses spécifications techniques exactes. Chaque nouvelle rumeur attise les flammes du feu de la hype — il semble que Nintendo ait vraiment pris en compte tous les problèmes de la première console afin de rendre la seconde la meilleure possible. Il ne nous reste plus qu’à l’attendre.