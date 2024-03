Galaxy Watch 7 : Trois modèles pour conquérir le marché

L’univers des montres connectées haut de gamme Android pourrait difficilement présenter une série plus emblématique que celle des Galaxy Watch de Samsung. L’année dernière, nous avons vu débarquer les Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic, deux modèles salués comme parmi les meilleures montres connectées du marché, grâce à leurs cadres plus fins et leurs processeurs plus rapides, conjuguant esthétique raffinée et technologie de pointe.

Cependant, selon un récent rapport de SamMobile, Samsung se préparerait à lancer non pas deux, mais trois nouveaux modèles de Galaxy Watch pour la prochaine génération. On parle ici de la série Galaxy Watch 7, dont le lancement est prévu pour juillet de cette année.

Ce nouveau modèle, troisième du nom, serait probablement une option plus abordable, permettant à Samsung d’élargir sa clientèle. Il s’agit là de pure spéculation, car il pourrait également s’avérer être une option encore plus haut de gamme que le modèle Galaxy Watch Classic, actuellement la montre connectée la plus onéreuse de la marque.

Outre cette troisième variante, le rapport indique également que l’une des principales améliorations de la Galaxy Watch 7 résiderait dans l’augmentation de sa capacité de stockage, qui serait doublée par rapport à la série Galaxy Watch 6, passant ainsi à 32 Go.

Malheureusement, aucune information n’a été divulguée concernant une éventuelle augmentation de la RAM, qui était de 2 Go sur les modèles de 2023.

Un nouveau processeur en 3 nm

Bien qu’il reste encore pas mal de temps avant le mois de juillet, le monde de la technologie mobile bruisse déjà de rumeurs alléchantes. L’une des plus intrigantes est que la série Galaxy Watch 7 pourrait être la première montre connectée à embarquer un processeur construit sur le processus de fabrication en 3 nm.

Cette avancée représenterait une amélioration considérable, étant donné qu’elle pourrait augmenter la performance de la Galaxy Watch de 30 % et, plus important encore, son efficacité énergétique de 50 %. Autrement dit, la Galaxy Watch 7 serait nettement plus rapide et performante, supportant probablement des fonctionnalités IA avancées. Cependant, prenez cette rumeur avec prudence, car les puces en 3 nm sont extrêmement coûteuses, et Samsung n’a même pas réussi à en intégrer une dans la série Galaxy S24, ce qui rend cette perspective assez peu probable dans les circonstances actuelles.