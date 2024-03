Adobe Express révolutionne le mobile : L’ère de la création sans limites

Adobe élargit son univers créatif avec le lancement de la nouvelle application mobile Adobe Express, introduisant les capacités appréciées de sa plateforme de design cloud aux utilisateurs de smartphones iOS et Android.

Disponible dès aujourd’hui en version bêta gratuite, cette application innovante permet de concevoir aisément des visuels tels que des publications pour les réseaux sociaux, des affiches et des bannières pour sites Web. Les membres de Creative Cloud bénéficient d’un avantage supplémentaire, pouvant accéder et modifier directement les fichiers Photoshop et Illustrator au sein de l’application mobile.

La version bêta d’Adobe Express est téléchargeable gratuitement, intégrant des fonctionnalités premium telles que le remplissage génératif et les effets de texte en image propulsés par Firefly, disponibles sans coût additionnel pendant la période de test. La date de disponibilité générale n’a pas encore été annoncée par Adobe, mais il est prévu que ces fonctionnalités premium soient ensuite incluses dans un abonnement mensuel débutant à 9,99 euros, offrant un accès illimité à tous les outils Adobe Express, tant sur ordinateur que sur mobile.

Les utilisateurs d’Adobe Express ne retrouveront pas immédiatement leurs projets existants dans la nouvelle application bêta. Néanmoins, une migration complète et transparente des données historiques sera effectuée après la phase bêta, garantissant une transition sans accroc.

Partageant la même plateforme que la version de bureau mise à jour l’année dernière, la nouvelle application mobile bêta rétablit les workflows collaboratifs, permettant aux équipes de travailler conjointement sur des projets créatifs, à travers les dispositifs de bureau et mobiles. Les utilisateurs de l’application mobile Adobe Express actuelle ne bénéficieront pas de ces nouvelles fonctionnalités.

En bêta à l’heure actuelle

Bien que le traitement des fonctionnalités IA génératives soit basé sur le cloud et non sur l’appareil, tous les smartphones ne sont pas compatibles avec la nouvelle bêta. Une liste des appareils pris en charge peut être consultée en ligne. La bêta de l’application mobile Adobe Express est accessible sur le Google Play Store pour Android, tandis que les utilisateurs iOS doivent s’inscrire via un lien spécifique, en raison des limites imposées par Apple sur le nombre d’utilisateurs bêta.

Les fonctionnalités de l’IA Firefly d’Adobe, disponibles via des applications Web autonomes depuis septembre 2023, sont certes accessibles sur les appareils mobiles, mais leur intégration était jusqu’à présent peu pratique dans les workflows de design. À l’inverse, la nouvelle bêta Express est la première application mobile à les intégrer avec d’autres outils de design, conférant un avantage significatif face à Canva, un concurrent qui n’a pas encore rendu ses fonctionnalités AI “Magic Studio” accessibles sur mobile.