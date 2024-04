Snapdragon X Elite : Qualcomm à l’assaut du duopole Intel-AMD dans le gaming

Le paysage du gaming sur Windows pourrait bien connaître une révolution, non seulement grâce aux récentes options d’émulation, mais surtout en raison des performances impressionnantes du Snapdragon X Elite de Qualcomm. Récemment mis en lumière par des benchmarks, ce processeur semble dépasser certains des meilleurs CPU du marché actuel. Serions-nous à l’aube d’une époque où le choix ne se limitera plus uniquement entre Intel et AMD ?

Ces benchmarks, partagés par l’utilisateur @techinmul sur Twitter, offrent une perspective prometteuse pour le futur processeur de Qualcomm.

Testé sur Geekbench 6, le Snapdragon X Elite affiche des scores qui ne peuvent être ignorés : 2 474 points en test monocœur et 14 254 points en test multicœur, surpassant ainsi de nombreux processeurs mobiles récents d’AMD et d’Intel. Bien qu’il devance de peu le Ryzen 9 8945HS d’AMD, le fait qu’il surclasse plusieurs processeurs Raptor Lake est notable.

Selon une compilation de scores par Tom’s Hardware, Qualcomm maintient une avance significative en charge de travail multicœur face au Core i9-13900H, au Core i7-13700HX, et au Ryzen 9 8945HS, les battant respectivement de 25,7 %, 18,4 %, et 18,3 %. L’avance en monocœur est plus modeste, se situant dans les bas chiffres.

Snapdragon X Elite, un écart mais rien de rédhibitoire

Une comparaison avec des puces plus récentes révèle un écart, comme le montre la différence avec le Core i9-14900HX d’Intel qui affiche un score moyen de 2 809 points en monocœur et de 16 525 points en multicœur sur Geekbench 6, soit respectivement 13,5 % et 15,9 % plus rapide que le Snapdragon X Elite. Toutefois, se trouver à environ 15 % derrière l’un des meilleurs processeurs d’Intel est loin d’être négligeable. Qualcomm a également mentionné que le Snapdragon X Elite serait environ 50 % plus rapide que le chipset Apple M2, bien que ces affirmations restent à être pleinement démontrées dans les benchmarks initiaux.

Avec l’optimisation pour l’émulation et la possibilité pour les développeurs de jeux de porter leurs titres en natif ARM64 pour une performance optimale, Qualcomm promet une expérience de jeu sur ARM largement améliorée. Ces avancées, combinées aux scores de benchmarks évoqués, suggèrent un potentiel changement de paradigme sur le marché du gaming sur Windows, où Qualcomm pourrait bien offrir une alternative viable aux dominants Intel et AMD.