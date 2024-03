Microsoft impulsera l’ère des AI PC avec les Surface Pro 10 et Laptop 6 le 20 mai

Alors que nous attendons de pouvoir jeter un premier coup d’œil à Windows 12, il semble que Microsoft ait prévu un événement spécial en mai. Microsoft se prépare à marquer le paysage technologique avec un événement dédié à l’intelligence artificielle, programmé pour le lundi 20 mai, juste avant le lancement de sa conférence annuelle Build 2024. L’entreprise a annoncé que Satya Nadella, le PDG, présentera la vision globale de Microsoft concernant l’intégration de l’IA dans ses produits hardware et software.

Cet événement exclusif, réservé aux journalistes présents sur place, promet de lever le voile sur les dernières innovations en matière de hardware Surface, ainsi que sur les évolutions de Windows, toutes axées sur l’intégration poussée de l’intelligence artificielle.

Alors que Microsoft organise également un événement Surface orienté business, les attentes sont grandes concernant la présentation des versions grand public du Surface Pro 10 et du Surface Laptop 6.

Selon certaines informations relayées, ces appareils embarqueront les tout derniers processeurs Snapdragon X Elite de Qualcomm, intégrant un NPU dédié qui optimisera les performances des tâches IA sous Windows 11. Microsoft prévoit également d’introduire une nouvelle fonctionnalité, AI Explorer, pour Windows 11. Conçue pour offrir une expérience analogue à la fonctionnalité Timeline de Windows 10, elle permettra aux utilisateurs de retrouver facilement des actions ou des documents utilisés sur leur PC.

La Surface Pro 10 bénéficiera également d’un écran OLED, tandis que le Surface Laptop 6 présentera un nouveau design.

L’avènement des « AI PC »

L’événement du 20 mai ne manquera pas de souligner l’ambition de Microsoft de faire de cette année, l’année du « AI PC », une réalité palpable. Des partenaires clés tels qu’AMD, Intel et Qualcomm sont prêts à lancer sur le marché des processeurs adaptés à la nouvelle vague d’innovations IA de Microsoft pour Windows.

En parallèle, Microsoft continue d’étendre son écosystème IA avec des initiatives comme Copilot. La firme a récemment lancé son abonnement Copilot Pro à 20 dollars par mois, offrant un accès aux derniers modèles OpenAI directement intégrés dans les applications Microsoft Office.

Le coup d’envoi de Microsoft Build sera donné le 21 mai, offrant deux jours riches en annonces et en mises à jour sur l’IA, les Copilot et d’autres innovations, avec une participation possible tant en ligne qu’en personne à Seattle.