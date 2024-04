Rumeurs sur le Mac mini M4 : Apple envisage de passer directement au M4

Parlons un peu du Mac mini M4 ! Mark Gurman, de Bloomberg, pense que les puces Apple prochainement — peut-être dès la « fin de l’année », selon un rapport datant du début du mois. Aujourd’hui, Gurman affirme que Apple pourrait complètement sauter la génération M3 pour certains Mac, notamment le Mac mini.

Pour être clair, Gurman ne dispose pas d’informations d’initiés spécifiques confirmant qu’Apple prévoit d’abandonner le Mac mini M3. Mais si l’on se base sur le calendrier qu’Apple aurait fixé pour le Mac mini M4 entre fin 2024 et début 2025, il pense qu’il est « probablement sûr de dire » qu’il n’y a pas assez de place sur le calendrier pour qu’un Mac mini M3 soit commercialisé d’ici là.

Ce ne serait pas la première fois qu’un Mac doté d’une puce Apple Silicon saute une génération de puce : l’iMac 24 pouces n’a jamais été mis à jour avec la puce M2, passant directement du M1 au M3. Le Mac Pro a également sauté la série M1, passant directement des puces Intel à la M2. On peut s’attendre à quelque chose d’analogue pour le Mac mini M4.

Mais si le Apple M4 sort effectivement d’ici la fin de l’année 2024, il s’agirait d’un délai beaucoup plus rapide que celui que nous avons connu jusqu’à présent pour d’autres puces Apple Silicon. Il s’est écoulé environ un an et demi entre l’introduction des premiers Mac M1 fin 2020 et les premiers Mac M2 à l’été 2022 ; il s’est écoulé à peu près le même laps de temps entre la mi 2022 et l’introduction fin 2023 des premiers Mac M3. Si Apple s’en tient à un délai plus classique de 18 mois entre les premiers Mac M3 et les premiers Mac M4, il reste encore beaucoup de temps pour lancer une mise à jour du Mac mini basée sur le M3.

Apple a mis à jour le Mac mini pour la dernière fois en janvier 2022, en remplaçant le modèle M1 par une version M2 et en introduisant une nouvelle variante avec une puce M2 Pro qui incluait plus de ports Thunderbolt, une meilleure prise en charge des écrans externes et de meilleures performances du CPU et du GPU. La plupart des ordinateurs de bureau d’Apple — les deux Mac mini, ainsi que les Mac Studio et Mac Pro – utilisent toujours les puces M2 d’Apple, tandis que tous les ordinateurs portables et l’iMac ont bénéficié d’une mise à jour M3 à ce stade.

Le Mac mini M4 aura une série de puces axées sur l’IA

Les précédents rapports de Gurman sur le M4 suggèrent qu’il s’agira d’une série de puces « axées sur l’IA », ce qui signifie probablement qu’elle renforcera le moteur neuronal des processeurs afin d’alimenter les fonctions d’IA générative sur l’appareil qui devraient être intégrées à iOS 18 et aux autres mises à jour majeures du système d’exploitation d’Apple cette année. Apple a déjà une longueur d’avance sur l’écosystème PC à cet égard — toutes les puces de la série M et de la série A, depuis l’A11 Bionic de 2017, ont inclus une version du moteur neuronal. Les processeurs d’Intel et d’AMD n’ont commencé à inclure des unités de traitement neuronal (NPU) similaires que depuis environ un an. Reste à savoir comment se comportera le Mac mini M4 dans ce domaine.

Gurman n’a pas communiqué sur les spécifications de la série M4, mais il a déclaré qu’elle comprendrait au moins trois niveaux de performance : un modèle de base portant le nom de code « Donan », une version de milieu de gamme portant le nom de code « Brava » et un modèle haut de gamme portant le nom de code « Hidra ». Reste à savoir laquelle de ces puces remplacera les processeurs Pro, Max et Ultra des Macs M2 et M3 de la génération actuelle.