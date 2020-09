La Huawei Watch Fit dispose d’un grand écran rectangulaire

La smartwatch la plus intéressante révélée cette année doit être la Huawei Watch Fit. Cet appareil se décline en plusieurs coloris, a une face rectangulaire et fonctionne avec son propre système d’exploitation. C’est sans doute la montre connectée la plus élégante que nous ayons jamais vue avec un écran bombé à l’intérieur.

La Huawei Watch Fit est ce que Huawei décrit comme « la première smartwatch sportive de Huawei à présenter un cadran rectangulaire arrondi ». Il est recouvert d’un verre incurvé de 2,5 D et son rapport écran/corps est de 70 %. Sur le cadran, nous avons un écran tactile AMOLED de 1,64 pouce, fonctionnant avec son propre système d’exploitation. Grâce à cela, Huawei est capable de fournir une « batterie avec une autonomie de 10 jours dans des scénarios traditionnels ».

Le boîtier a des dimensions de 46 x 30 x 10,7 mm et est disponible en noir, argent et or rose. Le bracelet est en silicone et se décline en trois coloris : rose, vert menthe et noir. Son poids est de 21 grammes sans le bracelet.

L’autonomie de la batterie est l’un des points forts du Huawei Watch Fit. Cette montre fonctionne avec un peu de la technologie de charge rapide de Huawei. Grâce à cette fonction de charge rapide, Huawei suggère que 5 minutes de charge peuvent fournir « suffisamment de charge pour alimenter la smartwatch pendant une journée entière d’utilisation typique ».

Cette montre fonctionne avec le système « Animations d’entraînement rapide » de Huawei. Ce système comprend 44 programmes de remise en forme standard et 12 animations pour guider le porteur de la montre afin qu’il obtienne « un moyen rapide et facile de s’entraîner à tout moment ». La Huawei Watch Fit comprend « 96 modes d’entraînement ».

Un prix abordable

La Huawei Watch Fit fonctionne avec un GPS intégré, une résistance à l’eau à 50 m et un capteur de rythme cardiaque. La montre est couplée à un capteur doté de la « nouvelle technologie de fréquence cardiaque HUAWEI TruSeen 4.0 ». Cette technologie associe l’algorithme de réseau neuronal multicapteurs de Huawei avec les composants PPG de la montre pour une surveillance cardiaque 24 heures sur 24.

La date de sortie de la montre Huawei Watch Fit est le mois de septembre 2020. Il n’y aura qu’une itération des spécifications de la montre, mais quelques couleurs métalliques différentes. La Huawei Watch Fit aura un prix d’environ 129 euros.