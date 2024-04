Sony redéfinit le luxe visuel avec le Bravia 9 en 2024

Une nouvelle ère s’ouvre pour Sony. Elle a toujours été un acteur dominant dans le domaine des téléviseurs haut de gamme, et son engagement envers l’excellence de sa gamme de téléviseurs se poursuit en 2024 avec des innovations significatives et des améliorations apportées à sa gamme.

Le dernier téléviseur phare de la gamme 2024 est le Bravia 9, un modèle mini-LED 4K qui rejoint le QD-OLED A95K et le mini-LED 8K Z9K en tant que meilleurs téléviseurs de la société. Les autres nouveaux modèles sont les Bravia 8, Bravia 7 et Bravia 3.

L’accent est mis sur la technologie Mini LED, en particulier avec le modèle phare Bravia 9, qui promet une expérience visuelle sans précédent.

Bravia 9, le modèle haut de gamme

Le Bravia 9 se distingue par sa technologie Mini LED avancée, grâce au système XR Backlight Master Drive de Sony. Ce système permet une gestion précise de milliers de LEDs, réduisant ainsi les problèmes de halo tout en offrant une luminosité maximale accrue de 50 % par rapport à son prédécesseur, le X95L. Ces améliorations sont d’autant plus impressionnantes que le téléviseur consomme 20 % d’énergie en moins.

Le panneau du Bravia 9 promet également une meilleure visualisation hors angle grâce à la technologie X-Wide Angle et intègre la technologie X-Anti Reflection pour réduire les reflets à l’écran. Le HDMI 2.1 est entièrement pris en charge par le Bravia 9, avec 4K/120, taux de rafraîchissement variable (VRR), mode auto low latency (ALLM) et Source-based Tone Mapping (SBTM), et il est à l’épreuve du futur pour la télévision OTA avec un tuner ATSC 3.0 intégré.

Autre nouveauté du Bravia 9 : un pied réglable dans quatre directions, qui peut être relevé ou abaissé pour loger une barre de son entre les pieds du téléviseur.

Bravia 8 et Bravia 3 : Options de gamme moyenne et entrée de gamme

À côté du Bravia 9, le Bravia 8 continue d’utiliser un panneau OLED, bien que moins avancé que le QD-OLED du A95L de l’année précédente. Le Bravia 8 utilise un panneau WOLED, et non un panneau LCD mini-LED. Il s’agit essentiellement du A80L de nouvelle génération et Sony le vendra côte à côte avec l’actuel A90K, qui utilise un panneau OLED similaire.

En tant que téléviseur OLED, le Bravia 8 bénéficie de l’excellent Acoustic Surface Audio+ de Sony, qui transforme l’ensemble de l’écran en haut-parleur. En plus du support HDMI 2.1 avec 4K/120, VRR, ALLM, et le nouveau SBTM pour 2024, le Bravia 8 dispose d’un tuner ATSC 3.0 intégré. Le Bravia 8 est également équipé du nouveau Voice Zoom 3 de Sony et de la configuration à quatre positions illustrée ci-dessus sur le Bravia 9.

Sony introduit également le Bravia 7, un autre modèle Mini LED qui offre des performances comparables au X95L mais à un prix plus accessible.

Le Bravia 3 est le téléviseur d’entrée de gamme de Sony, bien que les modèles d’entrée de gamme de Sony se comportent davantage comme les modèles de niveau moyen à moyen-haut d’autres marques.

Il s’agit d’un téléviseur LED direct, ce qui signifie qu’il ne dispose pas de la fonction de gradation locale. Il est équipé du processeur 4K HDR X1 et de l’upscaling 4K X-Reality Pro de Sony, ce qui est un cran en dessous des modèles supérieurs, mais reste l’un des meilleurs processeurs TV du marché.

Il est équipé d’un écran 60 Hz, mais dispose de certaines fonctions de jeu telles que l’ALLM. Il prend en charge Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS : X (mais pas IMAX Enhanced) et DTS Digital Surround, ainsi que HDR10 et HLG. Contrairement à ses grands frères plus chers, il n’est pas équipé d’un tuner ATSC 3.0 et ne dispose que d’un support à position unique.

Audio immersif et conception

L’intégration de haut-parleurs à faisceau montant dans le Bravia 9 renforce l’ambiance sonore, complétant l’expérience visuelle avec un son enveloppant. Sony continue également de raffiner son offre audio avec le système de haut-parleurs Bravia Theater, y compris des options pour le positionnement mural et l’utilisation sans fil.

Optimisation de l’expérience utilisateur

Les noms sont peut-être nouveaux, mais ces téléviseurs sont en fait la nouvelle génération des modèles précédents de Sony. Tous les nouveaux modèles de téléviseurs Bravia comprennent une interface Google TV avec Google Assistant, l’accès à l’application Sony Pictures Core et la prise en charge de Dolby Vision, Dolby Atmos, IMAX Enhanced et DTS : X. De plus, il y a aussi le Game Menu de Sony et des technologies exclusives à la PlayStation 5 comme l’Auto HDR Tone Mapping et l’Auto Genre Picture Mode. Tous les nouveaux modèles Bravia intègrent Chromecast, Apple Air Play 2 et Apple Home Kit.

La nouvelle gamme prend en charge des modes calibrés pour Netflix et Prime Video, permettant d’optimiser automatiquement l’affichage pour divers contenus, y compris le sport en direct. Cela témoigne de l’engagement de Sony à respecter l’intention des créateurs, une philosophie qui se reflète également dans l’intégration de Dolby Vision sur tous les modèles, à l’exception du Bravia 3.

Sony se positionne une fois de plus à la pointe de la technologie de l’écran, avec des améliorations significatives qui devraient plaire aussi bien aux cinéphiles qu’aux technophiles. Malgré une concurrence accrue de Samsung et LG, la gamme 2024 de Sony est une déclaration puissante sur le marché des téléviseurs haut de gamme, promettant une qualité et une innovation qui justifient son prix premium.