Zoom arrive sur Google TV, mais uniquement pour la gamme Sony Bravia

L’une des plus grandes applications de chat vidéo, Zoom, arrive enfin sur Google TV. Cela devrait réjouir les propriétaires de téléviseurs équipés d’Android TV, mais il y a un inconvénient majeur à cette déclaration. En effet, l’application Zoom pour la télévision ne sera disponible que sur les téléviseurs Sony Bravia, du moins dans un premier temps.

Le géant japonais a annoncé cette semaine que ses téléviseurs Bravia, compatibles avec Bravia Cam, seront les premiers à prendre en charge l’application Zoom for TV sur le Google Play Store. Cette nouvelle application permettra aux utilisateurs de téléviseurs Bravia de communiquer sur un écran beaucoup plus grand grâce à la Bravia Cam.

Outre la communication vidéo et le partage d’écran, l’application Zoom for TV permettra également aux utilisateurs de profiter de divers outils de collaboration. Pour commencer à zoomer, les utilisateurs de Bravia TV doivent d’abord connecter la Bravia Cam au téléviseur, installer l’application Zoom, puis lancer simplement l’application à l’aide de la télécommande du téléviseur.

Grâce à la Bravia Cam, les utilisateurs bénéficieront de fonctionnalités avancées telles que Ambient Optimization Pro, qui reconnaît votre position dans la pièce et la distance qui vous sépare du téléviseur afin d’ajuster les paramètres de son et d’image en conséquence. En outre, des fonctions plus avancées telles que le contrôle gestuel, l’alerte de proximité et le mode d’économie d’énergie automatique sont disponibles pour les propriétaires de téléviseurs Bravia lors de l’utilisation de Zoom (et pas seulement).

Selon Sony, l’application Zoom for TV sera disponible au début de l’été sur certains téléviseurs Bravia compatibles avec Bravia Cam. Si vous possédez l’un de ces téléviseurs et une Bravia Cam, vous devriez obtenir l’application dans quelques semaines au plus tard.