Moto Edge 50 : De la haute technologie pour tous les budgets

Motorola vient de lancer une nouvelle gamme de smartphones, les Moto Edge 50, composée de trois modèles : le Moto Edge 50 Fusion, le Moto Edge 50 Pro et le Moto Edge 50 Ultra. Ces derniers sont positionnés pour concurrencer à la fois les meilleurs smartphones bon marché et des modèles haut de gamme comme le Google Pixel 8.

Le Moto Edge 50 Fusion, le modèle de base proposé à 399 €, offre un écran pOLED Full HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 7 s Gen 2, disponible avec 8 ou 12 Go de RAM LPDDR4X, et des options de stockage UFS 2.2 allant de 128 à 512 Go. La recharge est rapide avec 65 watts en filaire, et l’appareil est pourvu d’une batterie de 5 000 mAh. Pour la photographie, il intègre une caméra principale de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l’image, et un ultra-grand-angle de 13 mégapixels. La caméra frontale est de 32 mégapixels. Le smartphone est proposé en trois coloris, dont deux en cuir vegan.

Le Moto Edge 50 Pro, vendu à 699 €, cible le haut du segment moyen avec un écran similaire au Fusion mais avec une résolution « Super HD » et la certification HDR10+. Il intègre un processeur Snapdragon 7 Gen 3, avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, et des options de recharge encore plus rapides de 125W filaire et 50W sans fil. La configuration de la caméra arrière est améliorée avec trois objectifs, dont un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. Il est également disponible en deux finitions en cuir vegan et une option en polymère effet marbre.

Le Moto Edge 50 Ultra, au prix de 999 €, est le plus avancé, visant à rivaliser avec le Google Pixel 8 Pro. Il dispose d’un processeur Snapdragon 8s Gen 3, 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Sa configuration de caméra comprend un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra-grand-angle de 50 mégapixels avec de plus gros pixels, et un téléobjectif de 64 mégapixels avec zoom optique 3x. Ce modèle propose des finitions uniques en cuir vegan dans des couleurs Pantone et une option en bois nordique.

Moto Edge 50 : une sortie échelonnée

Les trois modèles bénéficient de la collaboration avec Pantone pour la précision des couleurs dans les caméras et les écrans, résistent à l’eau et à la poussière (IP68), et utilisent une interface utilisateur Hello UX basée sur Android 14, offrant une personnalisation poussée et de meilleures fonctionnalités de sécurité.

Ces smartphones semblent offrir une valeur ajoutée significative dans le marché du milieu de gamme, chacun avec son propre caractère et ses fonctionnalités. Ils sont désormais disponibles, avec une sortie échelonnée jusqu’à mi-mai pour certains modèles.