Instagram s’apprête à renouveler sa fonctionnalité « Notes », qui ne sera plus dissimulée dans l’onglet des messages directs, mais mise en avant sur les pages de profil des utilisateurs. Cette mise à jour vise à accroître la visibilité des pensées et mises à jour des utilisateurs, les rendant plus facilement accessibles.

Selon Engadget, une source réputée dans le domaine technologique, Instagram prévoit de positionner les « Notes », une fonctionnalité de mise à jour de statut par messages courts, directement sur la page de profil d’un utilisateur.

L’application teste également des « invitations » pour Notes, permettant aux utilisateurs de poser des questions que leurs amis peuvent répondre dans leurs mises à jour, à la manière des modèles interactifs « ajoutez les vôtres » pour les Stories.

Cette mise à jour devrait augmenter la visibilité de la fonctionnalité et offrir aux utilisateurs une nouvelle plateforme pour interagir avec les mises à jour de leurs amis. Les Notes, analogues aux Stories, ne durent que 24 heures mais sont uniquement visibles pour les abonnés mutuels, ce qui les rend moins ouvertes au partage que les publications ordinaires sur le feed ou les Stories.

Instagram lance un outil de Découpage

De plus, l’application introduit une nouvelle fonctionnalité « Découpage », qui permet aux utilisateurs de créer des autocollants à partir d’objets dans leurs photos, de manière similaire à la fonctionnalité d’autocollants iOS. Ces autocollants peuvent être partagés sur une Story Instagram ou dans un Reel.

Pour créer un autocollant personnalisé avec Découpage :

En créant un Reel ou une Story, appuyez sur l’icône Autocollants en haut.

Sélectionnez l’option Découpage.

Choisissez une photo ou une vidéo avec un sujet clair.

Un autocollant sera automatiquement créé à partir de la photo ou de la vidéo. Si cela ne correspond pas à vos attentes, appuyez sur « Sélectionner manuellement » en bas à gauche pour choisir l’objet que vous souhaitez pour votre autocollant. Note : Vous ne pouvez sélectionner qu’un seul objet à la fois pour l’autocollant.

Vous pouvez continuer à créer votre reel ou votre story ou sauvegarder votre autocollant pour une utilisation ultérieure.

Les autocollants personnalisés nouvellement créés seront également sauvegardés pour une utilisation future.

Les nouveautés d’Instagram ne s’arrêtent pas là. La nouvelle barre de recherche alimentée par l’IA de Meta fait désormais son apparition sur l’application, permettant aux utilisateurs de lancer des conversations dans les messages directs avec l’IA de Meta en effectuant des recherches.