Instagram Notes, la fonctionnalité de statut textuel s’étend à l’Europe

La fonctionnalité de statut textuel récemment lancée par le réseau social, Instagram Notes, s’étend à l’Europe, au Royaume-Uni et au Japon cette semaine, a annoncé lundi Adam Mosseri, responsable d’Instagram. Le déploiement commence ce lundi.

Les notes sont de courts messages textuels de 60 caractères maximum qui flottent au-dessus de l’icône de votre profil et disparaissent après 24 heures. La fonctionnalité a été officiellement lancée en décembre, et Mosseri affirme qu’elle a « très bien marché » en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique latine, « en particulier auprès des adolescents ».

Les utilisateurs peuvent publier des notes en se rendant en haut de leur boîte de réception, puis en sélectionnant les abonnés qu’ils suivent en retour ou d’autres personnes de leur liste existante « d’amis proches ». Ils peuvent ensuite taper la note elle-même, après quoi elle apparaîtra en haut de la boîte de réception de leurs amis pendant 24 heures. Si un utilisateur répond à une note, la réponse arrivera sous la forme d’un DM.

🎉 Notes Launch Worldwide 🎉

Notes are now available in Europe and Japan.

Check it out and let me know what you think! 👇🏼 pic.twitter.com/MSSjQZVIuZ

— Adam Mosseri (@mosseri) January 30, 2023