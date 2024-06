ByteDance lance Whee : Une nouvelle appli sociale inspirée d’Instagram

ByteDance, la société derrière TikTok, continue de diversifier son offre avec le lancement de Whee, une nouvelle application sociale qui ressemble fortement à Instagram. Aperçue par Artem Russakovskii, Whee est désormais disponible sur les appareils Android, mais uniquement dans certains pays. Actuellement, l’application n’est pas accessible en France, parmi d’autres nations.

Selon les développeurs, Whee est « une nouvelle application sociale créée pour rester connecté avec vos amis proches à travers les moments spontanés de la vie ». Essentiellement, il s’agit d’une application analogue à Instagram qui permet aux utilisateurs de capturer et partager des photos de la vie quotidienne avec leurs amis.

Cette approche semble plus personnelle, en limitant l’interaction et la visualisation des photos aux seuls amis. Il s’agit peut-être d’un équivalent en application autonome du filtre Amis proches d’Instagram. Lorsqu’il est activé, vos publications et vos stories ne sont visibles que par les amis que vous avez sélectionnés. Whee pourrait fonctionner de la même manière, en permettant à des amis de partager des souvenirs sans que le monde entier puisse les voir. Il est légèrement différent de BeReal, qui encourage les utilisateurs à partager des photos en temps réel sans les modifier.

Le lancement de Whee semble surprenant, étant donné que ByteDance a récemment introduit TikTok Notes, une autre application largement inspirée d’Instagram. Alors que TikTok Notes vise un public plus large, Whee se concentre sur une expérience plus intime et personnelle.

Cependant, la raison d’existence de Whee reste floue quand on considère que TikTok Notes offre déjà des fonctionnalités similaires. Alors que TikTok Notes est conçu pour vous permettre de partager du contenu avec le public, Whee est une plateforme de médias sociaux plus intime

Lancement en douceur de Whee ou test de marché ?

Il semble que Whee soit actuellement en phase de lancement progressif. Il reste à voir si ByteDance prévoit de rendre l’application disponible mondialement ou si cette sortie limitée est simplement un test pour évaluer la réaction du marché.

Pour ceux qui vivent dans les pays où Whee est disponible, l’application peut être téléchargée gratuitement sur les appareils Android via le Google Play Store.