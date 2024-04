iPhone 16 Pro : Une révolution photographique avec nouveau revêtement anti-flare

Alors que la sortie de la série iPhone 16 d’Apple approche plus tard cette année, les rumeurs et spéculations concernant ses nouveautés s’intensifient. L’une des caractéristiques les plus discutées concerne la caméra des modèles iPhone 16 Pro, qui pourrait bénéficier d’une avancée significative pour minimiser le flare des lentilles.

Selon des informations publiées par l’utilisateur yeux 1122 sur le site de blogging coréen Naver, et relayées par Apple Insider, Apple envisagerait d’utiliser une nouvelle technologie de revêtement anti-flare grâce à la Atomic Layer Deposition (ALD). Cette méthode permet de déposer des couches extrêmement minces de matériau, atome par atome, analogue à l’assemblage de pièces de Lego à l’échelle atomique.

Cette technique n’est pas tout à fait inconnue. Elle est déjà testée par des constructeurs automobiles afin de réduire les erreurs dues aux réflexions des lentilles dans les caméras utilisées par les véhicules électriques pour le contrôle des voies de circulation.

Cette technologie pourrait non seulement réduire les flares — ces points lumineux gênants apparaissant dans le viseur et les photos finales en présence d’une source lumineuse intense — mais également améliorer la qualité générale des photos.

Cette avancée serait une aubaine pour les utilisateurs d’iPhone, souvent confrontés à des images gâchées par ces intrusions lumineuses. Cependant, il est important de rappeler que toutes les fuites doivent être prises avec prudence jusqu’à la confirmation officielle par Apple.

iPhone 16 Pro, de réelles attentes

Outre le nouveau revêtement de lentille, les iPhone 16 Pro devraient également recevoir d’autres améliorations importantes au niveau de la caméra. Les rapports suggèrent l’inclusion d’une caméra ultra-large de 48 mégapixels pour les deux modèles Pro, ainsi que l’ajout de l’objectif téléphoto tetraprisme de l’iPhone 15 Pro Max au modèle iPhone 16 Pro plus petit. Plus d’informations devraient être révélées au fur et à mesure que nous nous approchons de la date de lancement. Restez à l’écoute pour de futures mises à jour !

Il est actuellement difficile d’évaluer dans quelle mesure cette rumeur est fondée. Un nouveau revêtement des lentilles n’est pas absurde et Apple pourrait ainsi encore améliorer la qualité d’image. Toutefois, le blogueur n’a qu’une cote mitigée en ce qui concerne ses leaks.