Instagram réinvente les Notes avec des vidéos et de nouvelles options de réponses

L’entreprise aide également les utilisateurs à comprendre si ce qu’ils publient est conforme aux lignes directrices. Si un post ou un contenu viole les politiques de contenu d’Instagram, les utilisateurs recevront une notification in-app pour les avertir de la violation. L’outil Mots cachés, lancé en 2021, fait l’objet d’une mise à jour et permet de supprimer les contenus suspectés d’être du spam dans les flux et les commentaires.

Instagram se dote également d’ une nouvelle série d’outils permettant d’éliminer les spams de la plateforme de réseaux sociaux . L’entreprise a mis au point un système de détection automatisé pour vérifier le contenu des spams sur sa plateforme, y compris les commentaires, les abonnés, les vues d’histoires et les tags. Ce système signale les contenus et les spammeurs, puis donne aux utilisateurs la possibilité de les supprimer en bloc.

L’entreprise offre également plus de liberté à ceux qui répondent aux notes de leurs amis. Les réponses aux notes prennent désormais en charge les messages audio, les GIF, les images, les autocollants et les vidéos . Les réponses envoyées aux Notes sur Instagram seront visibles par l’auteur de la note sous la forme d’un message direct dans sa boîte de réception de chat. L’entreprise a annoncé que la fonction Notes était très populaire parmi les adolescents.

Pour créer une note vidéo, il vous suffira de vous rendre dans votre boîte de réception, de cliquer sur votre photo de profil et de laisser libre cours à votre créativité. Chaque prise est limitée à deux secondes, et le bouton « poubelle » toujours présent est prêt pour les reprises créatives. Une fois votre note prête, vous pouvez y ajouter une bulle de texte, la publier et attendre qu’elle disparaisse dans les 24 heures.

Instagram Notes, qui est en quelque sorte une mise à jour de statut, a été lancé il y a quelques mois. Auparavant, elle ne prenait en charge que le texte, mais désormais, elle prend en charge les vidéos. Cependant, les vidéos seront limitées à deux secondes ; vous pouvez les mettre en boucle et ajouter des légendes. Comme d’habitude, ces courtes vidéos publiées sur Notes peuvent également être agrémentées de filtres et d’autres effets.

Les Notes d’Instagram, autrefois un coin tranquille pour les mises à jour textuelles éphémères, sont en train de se métamorphoser. Ces dernières années, Meta a multiplié les fonctionnalités pour tous ses médias sociaux et ses applications de messagerie. L’entreprise facilite grandement l’expression. Aujourd’hui, Meta améliore la fonction Notes sur Instagram en y ajoutant des vidéos et en proposant de meilleures réponses .