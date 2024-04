Fitbit améliore son interface de suivi du sommeil dans sa dernière mise à jour

Fitbit a perdu presque toute l’indépendance qu’elle avait, même après avoir été rachetée par Google. Bien que la marque existe toujours, on ne sait pas combien de temps il faudra à Google pour l’effacer complètement de l’existence.

En attendant, si vous utilisez encore un produit Fitbit, voici de bonnes nouvelles. L’application Fitbit vient de recevoir d’importantes mises à jour qui redessinent complètement l’expérience du sommeil. Cette mise à jour fait suite à la refonte de l’ensemble de l’application Fitbit l’année dernière, qui s’est débarrassée de certaines fonctionnalités communautaires et a introduit une nouvelle structure.

Fitbit a annoncé que le nouveau look de l’expérience de sommeil dans l’application mobile devrait offrir une navigation plus simple. Cela signifie que vous aurez plus de facilité à voir toutes les informations nécessaires. Les détails tels que la durée du sommeil, le score de sommeil et la chronologie du sommeil sont désormais affichés sur une seule page.

En outre, vous pouvez désormais appuyer sur le graphique de la chronologie du sommeil et le maintenir enfoncé pour savoir à quelle heure vous vous êtes réveillé la nuit dernière ou quand votre sommeil profond s’est terminé.

Une autre modification intéressante de l’application concerne les habitudes de sommeil. Vous pouvez désormais utiliser les vues semaine, mois et année pour voir comment vos habitudes de sommeil ont évolué au fil du temps.

Fitbit veut que vous preniez soin de votre sommeil

La mise à jour qui ajoute la nouvelle interface utilisateur pour le sommeil est déployée à partir d’aujourd’hui, alors assurez-vous de vérifier la présence d’une version plus récente de l’application Fitbit dans le Google Play Store.

Après l’accueil mitigé de la refonte de l’application, ces outils interactifs sur le sommeil et ces vues longitudinales semblent en fait être des changements très positifs. Il n’est pas surprenant que Fitbit mette de l’ordre dans son système de sommeil, car elle est sur le point de faire face à une concurrence féroce dans ce domaine.