La nouvelle application Fitbit est en cours de déploiement : voici les 5 principaux changements

Outre toutes les fonctions de bien-être, Google a modifié les contrôles de confidentialité de Fitbit pour, comme vous le devinez sans doute, les rendre plus faciles à utiliser. La gestion des données a été simplifiée, de sorte que vous n’aurez plus à parcourir un labyrinthe de menus pour effectuer une modification. Des instructions détaillées sur la nouvelle façon de contrôler vos données sont disponibles sur le site d’aide de Fitbit.

Des séances d’entraînement gratuites seront disponibles . Cependant, les abonnés Fitbit Premium auront accès à encore plus de contenu, notamment des cours de HIIT (entraînement par intervalles à haute intensité) et de cardio-danse.