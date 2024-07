Fitbit facilite le partage des données sur la fibrillation auriculaire avec les médecins

Les wearables modernes sont bourrés de technologies de capteurs avancés, et il n’est donc pas surprenant de les voir s’aventurer dans le domaine des dispositifs médicaux portables.

Bien qu’il y ait eu quelques obstacles réglementaires à surmonter au début, nous avons finalement vu la FDA accorder l’autorisation à des appareils comme ceux de Fitbit pour utiliser leurs capteurs de fréquence cardiaque afin de détecter passivement les signes de fibrillation auriculaire (AFib), une condition médicale potentiellement grave.

Désormais, Google travaille pour rendre ces données encore plus utiles pour votre médecin et plus faciles à partager.

Vous pouvez déjà configurer votre Fitbit (ou Pixel Watch) pour surveiller la possible fibrillation auriculaire, mais le fonctionnement du système et la compatibilité des wearables peuvent prêter à confusion. Seuls les modèles Fitbit dotés d’un capteur électrocardiogramme (ECG) peuvent effectuer une analyse détaillée pour différencier avec précision la AFib d’un rythme normal.

Cependant, la prise de mesures ECG est un processus manuel de 30 secondes et ne permet pas une surveillance continue. À la place, Fitbit utilise la détection des battements cardiaques irréguliers sur le long terme pour repérer les événements possibles de AFib, ce qui est moins précis mais permet une détection sur une gamme plus large de matériels de la marque.

Partage de données de santé simplifié par Fitbit

Auparavant, il était possible d’exporter ces données et de les partager manuellement avec votre médecin. Désormais, Google a annoncé qu’il sera possible de partager ces données avec des médecins, des infirmières et des chercheurs en santé via l’API Web de Fitbit. Cette connexion vise à simplifier le partage des données de santé issues de votre Fitbit tout en les rendant beaucoup plus utiles sur le plan médical.

Les professionnels de la santé pourront accéder en toute sécurité à vos données historiques de santé cardiaque via l’API, une fois dûment autorisés. Cela devrait leur permettre de dépister les patients à risque de AFib pour une détection précoce, ainsi que de suivre de plus près les patients nécessitant une surveillance accrue.

Google informe les utilisateurs de Fitbit qu’ils doivent surveiller l’invitation à partager leurs données via l’application. Bien que l’utilisation de wearables commerciaux pour la surveillance de la santé soit un sujet délicat, avec les bonnes pratiques de sécurité des données en place, cette extension de l’API Web de Fitbit semble être un outil potentiellement très utile tant pour les patients que pour les médecins.

Vous devriez recevoir une notification de l’application Fitbit lorsque vous serez en mesure de partager les données relatives à la fibrillation auriculaire. Pour ce faire, vous devez être un patient ou un membre d’une organisation de santé utilisant les nouveaux critères d’évaluation IRN.