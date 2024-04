Accueil » Sony Xperia 1 VI : Un nouveau design plus compact et élégant

Sony Xperia 1 VI : Un nouveau design plus compact et élégant

Sony Xperia 1 VI : Un nouveau design plus compact et élégant

Sony reste discret sur son prochain fleuron de 2024, mais une fuite majeure a révélé les rendus. En effet, Sony semble prêt à faire évoluer sa gamme Xperia avec le nouveau Xperia 1 VI, dont les premières images ont été dévoilées grâce à @Onleaks.

Ce modèle conserve un design classique de forme rectangulaire avec la caméra frontale en haut et un large bas de châssis destiné aux haut-parleurs, tout en introduisant quelques nouveautés significatives.

Comparé aux précédents modèles qui arboraient un ratio d’aspect de 21:9, le Xperia 1 VI opte pour un ratio plus traditionnel de 19.5:9.

Ce changement pourrait séduire ceux qui préfèrent un smartphone moins allongé, bien que ce design soit toujours distinctif. L’écran promet une résolution impressionnante avec un panneau Quad HD+ d’environ 3 200 x 1 440 pixels, faisant un pas en arrière par rapport aux écrans 4K des précédentes générations, probablement dans un souci d’optimisation de la consommation d’énergie et des performances.

Au niveau des dimensions, le Xperia 1 VI serait plus large et moins haut que ses prédécesseurs, avec des mesures de 161,9 x 74,5 x 8,4 mm, et une épaisseur légèrement accrue de 0,1 mm par rapport au modèle 1 V. Cela pourrait indiquer une batterie plus grande ou des modifications internes pour améliorer l’acoustique ou la dissipation thermique.

Xperia 1 VI, focus sur la photo en mai !

Le système de caméra arrière reste un point fort de ce modèle avec un triple module de 48 mégapixels utilisant des capteurs Exmor T, y compris un téléobjectif périscope de 48 mégapixels de 1/2.7 pouce permettant un zoom optique de 3x et jusqu’à 6x en zoom numérique par recadrage du capteur. Cette configuration place le Xperia 1 VI comme un sérieux concurrent dans le secteur de la photographie mobile.

En ce qui concerne la disponibilité, le Xperia 1 VI est attendu pour un lancement mondial en mai. Nous pouvons nous attendre à ce que de plus amples détails soient révélés dans les semaines à venir, Sony cherchant à affirmer sa position sur le marché hautement compétitif des smartphones haut de gamme.