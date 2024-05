Fitbit Ace LTE : Première montre enfant avec Wear OS et connectivité LTE

Près de deux ans après le lancement des modèles Fitbit Sense 2 et Fitbit Versa 4, Fitbit dévoile une nouvelle montre connectée : la Fitbit Ace LTE. Cette montre se distingue par plusieurs « premières » pour Fitbit : elle est la première montre connectée dédiée aux enfants et la première à fonctionner sous Wear OS.

Le suivi de l’activité sur la Fitbit Ace LTE, centrée sur les enfants, est très différent des autres trackers de Fitbit. Plutôt que de se concentrer sur un nombre de pas ou de calories à brûler, l’objectif principal est un « Noodle » — un anneau d’activité sur l’écran d’accueil qui « enregistre les mouvements des enfants et les célèbre avec une animation amusante lorsqu’ils atteignent leur objectif de mouvement ». Selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’objectif de mouvement est « au moins 60 minutes d’activité physique par jour ».

Fitbit a également réfléchi à la manière dont les enfants s’engagent dans l’exercice. Au lieu de suivre une séance d’entraînement de 30 minutes, les enfants sont récompensés par des jeux vidéo sur la montre. La Fitbit Ace LTE propose une série de jeux que Fitbit décrit comme des « jeux basés sur des intervalles ».

Chaque jeu peut être joué en courtes sessions et nécessite une activité physique. Par exemple, Pollo 13 est un jeu de course à la Mario Kart où l’on dirige le kart en bougeant les mains. Pour passer au niveau suivant, l’enfant doit faire d’autres activités tout au long de la journée, comme marcher ou jouer à cache-cache. La montre ne suit pas le sommeil mais récompense les enfants pour avoir rechargé leur montre pendant la nuit.

Personnalisation et récompenses apportées par la Fitbit Ace LTE

Les récompenses sont une grande partie de la Fitbit Ace LTE. Chaque enfant avec la montre obtient son propre personnage « Eejie » — un avatar personnalisable qui devient « plus sain et plus heureux » lorsque l’enfant atteint ses objectifs de mouvement. En jouant et en complétant les jeux de fitness, les enfants gagnent des tickets d’arcade qu’ils peuvent utiliser pour obtenir de nouveaux vêtements pour leur Eejie et de nouveaux objets pour la maison virtuelle de leur Eejie dans Bit Valley.

La personnalisation des personnages et des maisons rappelle fortement Animal Crossing.

Contrôles parentaux, spécifications et plus

Acheter une montre connectée pour un enfant est une décision sérieuse, et Fitbit affirme y avoir beaucoup réfléchi. La montre est configurée et gérée via la nouvelle application compagnon Fitbit Ace. À travers l’application, les parents peuvent voir la localisation en temps réel de leur enfant, envoyer/recevoir des SMS et appels téléphoniques, voir l’activité de mouvement de leur enfant et désactiver automatiquement les jeux et notifications lorsque l’enfant est à l’école.

Les enfants peuvent uniquement appeler ou envoyer des SMS à leurs parents ou à d’autres contacts de confiance approuvés par leurs parents. La localisation en temps réel de la Ace LTE n’est envoyée aux parents que via l’application compagnon, avec le cloud de Google utilisé uniquement pour transférer les données de localisation de la montre à l’application. Ces données sont automatiquement supprimées après 24 heures. De plus, les données d’activité des enfants sont supprimées des serveurs de Google sur une période glissante de 35 jours.

Fitbit a également souligné qu’il n’y a pas d’applications tierces sur la Fitbit Ace LTE, qu’il n’y aura jamais de publicités sur la montre, et que les données de santé des enfants ne seront jamais vendues ou utilisées par Fitbit/Google. Bien que Wear OS soit à la base de la Fitbit Ace LTE, Fitbit décrit le système d’exploitation de la Ace LTE comme « sur mesure » et ne le considère pas nécessairement comme une « montre Wear OS » ; c’est une entité à part.

Connectivité et spécifications techniques

Étant donné que les appels, les SMS et le partage de localisation sont des parties intégrantes de la Fitbit Ace LTE, la montre est dotée d’une connectivité LTE par défaut. Elle dispose des mêmes composants internes que la Google Pixel Watch 2, ce qui signifie un processeur Snapdragon W5.

Le verre Gorilla Glass 3 protège l’écran OLED, la montre est résistante à l’eau jusqu’à 50 m et offre une autonomie de plus de 16 heures, avec une charge de 30 minutes permettant de passer de 0 à 60 % (ou 70 minutes pour une charge complète). La montre dispose également de la NFC, et bien que ce ne soit pas encore fonctionnel, Fitbit indique que Tap to Pay arrivera bientôt pour « aider les enfants à apprendre à gérer leurs dépenses ».

Prix et disponibilité de la Fitbit Ace LTE

La Fitbit Ace LTE est disponible en précommande dès maintenant outre-Atlantique. La montre coûte 230 dollars et est disponible en deux couleurs : Mild (noir/gris foncé) et Spicy (gris clair/violet). Des bracelets supplémentaires sont disponibles pour 35 dollars chacun, chaque bracelet déverrouillant des éléments exclusifs pour le Eejie et Bit Valley une fois connecté à la Ace LTE.

Comme beaucoup d’autres trackers de fitness, la Fitbit Ace LTE vient avec un abonnement appelé Ace Pass. Il permet la connectivité LTE, l’accès aux jeux de fitness, les contrôles parentaux, et les mises à jour de nouveaux jeux/contenus. Le Ace Pass coûte 10 dollars par mois ou 120 dollars par an, et l’achat du plan annuel donne droit à un bracelet gratuit.

Malheureusement, aucune information pour le lancement en France.