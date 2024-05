L’ère Google Fitbit commence : Adieu boutique Fitbit, bonjour Google Store

Si vous êtes un utilisateur de Fitbit ou que vous envisagez d’acheter un nouveau tracker ou une smartwatch Fitbit sur leur site Web, vous pourriez avoir une surprise. Google, qui a acquis Fitbit en 2019, a lentement intégré la marque de fitness dans son propre écosystème. Cela signifie quelques changements pour la façon dont vous achetez les appareils Fitbit.

Vous vous souvenez de la façon dont Fitbit a encouragé tous ses utilisateurs à passer aux connexions de compte Google l’année dernière ? Et bien, ce n’était que le début. En mars, Fitbit s’est même rebaptisée « Google Fitbit ». Aujourd’hui, il semble que Google aille encore plus loin en incitant les utilisateurs Fitbit à effectuer leurs achats sur le Google Store, comme l’a repéré 9to5Google.

Si vous vous rendez sur le site de Fitbit pour acheter un nouveau tracker, vous serez redirigé vers le Google Store pour y effectuer vos achats.

Ce n’est pas vraiment une surprise, étant donné que la plupart des appareils Fitbit sont déjà disponibles sur le Google Store dans la catégorie « Montres et bracelets d’activité ». En outre, Google a récemment commencé à répertorier les accessoires Fitbit, tels que les bracelets et les chargeurs, sur sa boutique.

Bien qu’il soit probable que Google finisse par fermer complètement la boutique en ligne de Fitbit, celle-ci est toujours opérationnelle pour le moment en France.

Fitbit et le rapprochement logique de Google

Cette décision n’affectera probablement pas les endroits où vous pouvez acheter des appareils Fitbit à long terme, car vous pourrez toujours les trouver chez les principaux revendeurs tels qu’Amazon. Toutefois, Google souhaite probablement que vous achetiez directement auprès d’elle.

Si l’on considère les récents efforts de Google pour réduire les dépenses et regrouper les équipes, cette décision est tout à fait logique. Il n’y a vraiment aucune raison pour que l’entreprise choisisse de maintenir deux boutiques différentes, dont l’une propose déjà tous les produits de l’autre. De plus, quand on pense au temps écoulé depuis que Google a acquis la marque Fitbit, je suis surpris qu’il ait fallu autant de temps pour qu’ils le fassent.