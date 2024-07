Apple Intelligence arrive bientôt, mais il faudra patienter en 2025 pour Siri

Le mois dernier, Apple a officiellement annoncé son plan très attendu pour intégrer l’IA générative dans ses appareils avec l’introduction d’Apple Intelligence. Prévue pour un lancement officiel cet automne, en parallèle avec la série iPhone 16, Apple Intelligence suscite déjà un vif enthousiasme après les démonstrations impressionnantes lors de la WWDC.

L’un des aspects les plus excitants d’Apple Intelligence est son potentiel à révolutionner Siri, en le transformant en une interface plus intuitive et capable. Cependant, les mises à jour tant attendues de Siri ne seront pas disponibles sur les iPhone cet automne. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la mise à jour significative de Siri apportée par Apple Intelligence ne sera déployée qu’au printemps 2025.

Gurman a expliqué que les fonctionnalités améliorées de Siri, démontrées par Apple lors de la WWDC, comme le contrôle sans précédent des actions au sein des applications d’Apple, la capacité d’effectuer des tâches complexes entre les applications (comme éditer une photo et l’envoyer à un ami), et la capacité d’anticiper et de suggérer des actions en fonction du contenu à l’écran, ne seront pas prêtes pour le lancement initial d’Apple Intelligence cet automne.

Selon les sources de Gurman, ces fonctionnalités améliorées de Siri devraient entrer en phase de test bêta pour les développeurs en janvier 2025, avec un lancement public prévu au printemps dans le cadre d’une mise à jour iOS 18.4. C’est plus précis qu’Apple ne l’a été — jusqu’à présent, la société a seulement déclaré que les fonctionnalités phares de l’IA seraient disponibles l’année prochaine.

Apple distribue régulièrement ses nouvelles fonctionnalités au coup par coup, par le biais de mises à jour ponctuelles, sur l’ensemble de ses systèmes d’exploitation. Il est donc possible, par exemple, que Siri acquière la capacité (via Apple Intelligence) de faire des choses en votre nom, comme extraire votre carte d’identité de votre bibliothèque de 20 000 photos dans Photos et copier votre numéro de permis de conduire pour le saisir dans un formulaire en ligne, mais peut-être que la génération d’emoji par l’IA ou les fonctions d’aide à l’écriture ne seront pas prêtes pour l’instant. Gurman ne s’exprime pas directement sur ce point, mais il est bon de le garder à l’esprit.

Vision de l’avenir et concurrence

Ce qui arrivera en premier devrait se préciser au fur et à mesure que les versions bêta d’iOS 18 commenceront à intégrer les fonctionnalités dans le courant de l’année et que la version 18.4 approchera. En attendant, des fonctionnalités telles que l’intégration de ChatGPT, une nouvelle interface Siri qui abandonne l’ancien graphique circulaire pour un arc-en-ciel pulsé à l’intérieur du cadre de l’écran, et une connaissance plus approfondie des produits qui permet à Siri de vous fournir une assistance technique de base sont attendues pour cet automne.

Le bulletin d’information de Gurman mentionne également que la vision d’Apple s’étend au-delà de ses smartphones. L’année prochaine, la société prévoit d’intégrer Apple Intelligence dans le casque Vision Pro. Une autre révélation intéressante du bulletin est la mention d’un robot de table alimenté par l’IA, un projet en développement depuis plusieurs mois, selon Gurman.

Bien qu’Apple ait été en retard dans le domaine de l’IA, son exécution actuelle des fonctionnalités d’IA avec Siri dépasse sans aucun doute les capacités actuelles de l’IA offertes par Google et Samsung dans leurs appareils respectifs. Néanmoins, avec le lancement de la série Pixel 9 dans un peu plus d’un mois, Google pourrait dévoiler ses propres avancées dans le domaine de l’IA.

La compétition pour offrir l’assistant virtuel alimenté par l’IA le plus sophistiqué et convivial s’intensifie, promettant un avenir passionnant pour les consommateurs. Reste à savoir si tout ceci va arriver en Europe ! Pour le moment cela semble être une énième source de conflit entre Apple et l’UE.