Snapdragon 8 Gen 4 : Une hausse de prix annoncée pour le Galaxy S25 Ultra

Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulent concernant le processeur Snapdragon 8 Gen 4, attendu pour équiper le Galaxy S25 Ultra l’année prochaine.

Ce nouveau processeur devrait être plus onéreux que l’actuel Snapdragon 8 Gen 3 qui alimente le Galaxy S24 Ultra. Cette hausse de prix est en partie due à l’utilisation des cœurs personnalisés Oryon, remplaçant les cœurs CPU ARM précédemment utilisés. Qualcomm devra augmenter ses prix pour récupérer les coûts de développement de ces nouveaux cœurs.

À ce jour, les fabricants n’ont pas encore commencé la production en masse des produits utilisant le Snapdragon 8 Gen 4, rendant difficile pour Qualcomm d’évaluer la demande et donc de fixer un prix par unité. La puce sera dévoilée en octobre lors de l’annuel Snapdragon Tech Submit.

Une alternative pour les fabricants pourrait être le Dimensity 9400 de MediaTek, qui semble être un concurrent de poids pour le Snapdragon 8 Gen 4. Cependant, il est difficile d’imaginer Samsung équipant le Galaxy S25 Ultra avec autre chose que le Snapdragon 8 Gen 4.

Contrairement au Snapdragon 8 Gen 3, construit sur le nœud 4 nm de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 4 sera produit avec le procédé N3E de seconde génération en 3 nm de TSMC. Ce changement devrait améliorer les performances et l’efficacité énergétique par rapport à la précédente puce.

Prévisions de prix du Snapdragon 8 Gen 4, et impact sur le Galaxy S25 Ultra

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, habituellement focalisé sur les produits Apple, a récemment prédit que le Snapdragon 8 Gen 4 coûterait entre 25 % et 30 % de plus que le Snapdragon 8 Gen 3, actuellement estimé entre 190 et 200 dollars. Selon Kuo, Qualcomm pourrait vendre le nouveau processeur entre 237,50 et 260 dollars, entraînant ainsi une légère augmentation du prix du Galaxy S25 Ultra.

Cependant, sans indications claires sur le nombre de commandes que Qualcomm recevra pour le Snapdragon 8 Gen 4, il est difficile pour l’entreprise de San Diego de fixer un prix exact pour ce nouveau processeur. Yogesh Brar estime un prix approximatif entre 220 et 240 dollars pour cette puce.

La stratégie de double chipset de Samsung

Samsung devrait continuer avec sa stratégie de double chipset, utilisant le Exynos 2500 pour les Galaxy S25 et Galaxy S25+ dans tous les marchés sauf en Chine, aux États-Unis et au Canada, où ces modèles seraient équipés du Snapdragon 8 Gen 4.

Ce dernier équipera également le Galaxy S25 Ultra dans tous les marchés.