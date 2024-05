Préparez-vous à une expérience Google Photos plus interactive, car un récent examen approfondi du code de la dernière mise à jour de l’application laisse entendre que la fonction « Ma semaine » de Google Photos pourrait vous permettre, ainsi qu’à vos amis, d’« aimer » des photos et des vidéos partagées.

Il s’agirait d’un changement important pour Google Photos, dont l’objectif principal est de vous aider à organiser et à revivre vos propres souvenirs.

La fonction « Ma semaine » fait l’objet de rumeurs depuis février. Il s’agirait d’un nouveau moyen de partager facilement les moments forts de votre vie quotidienne. Au lieu d’envoyer des photos ou des vidéos individuelles à un groupe de discussion, « Ma semaine » pourrait proposer une collection de vos meilleurs moments de la semaine écoulée, envoyée directement aux contacts que vous avez choisis.

La découverte de la possibilité d’aimer des photos et des vidéos ajoute une nouvelle dimension. PiunikaWeb a découvert des références de code spécifiques suggérant cette fonctionnalité, et il semble que vous pourrez réagir aux photos et aux vidéos que vos amis et votre famille partagent, comme vous le feriez sur les réseaux sociaux. L’ajout de la possibilité de voir qui a aimé votre contenu renforce encore cet élément social.

La prochaine fois que vous prendrez une photo ou une vidéo digne d’être partagée, avec « Ma semaine », vous pourrez facilement l’inclure dans votre mise à jour hebdomadaire et voir les réactions positives de vos proches. Google Photos pourrait ainsi devenir un espace plus connecté et plus engageant pour le partage des petits moments de la vie.

Pas encore une fonctionnalité intégrée à Google Photos

N’oubliez pas que « Ma semaine » est encore en cours d’élaboration et que l’on ne sait pas quand Google la lancera officiellement. En outre, la fonctionnalité pourrait changer entre ce qui se trouve dans le code actuel et ce qui sera réellement inclus lors de la publication.

Toutefois, ce premier aperçu suggère que Google Photos cherche à rendre l’expérience de partage beaucoup plus interactive, ce qui pourrait brouiller les lignes entre un album photos personnel et un mini réseau social pour votre cercle le plus proche. Nous devrons attendre de voir quand la fonctionnalité sera lancée et comment les utilisateurs de Google Photos l’utiliseront.