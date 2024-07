Accueil » Samsung revise sa stratégie : Seules les Galaxy Tab S10+ et S10 Ultra au programme

Samsung se prépare à lancer sa prochaine gamme de tablettes, la série Galaxy Tab S10, qui comprendra deux modèles seulement : la Galaxy Tab S10+ et la Galaxy Tab S10 Ultra, selon le média sud-coréen Naver. Ce choix semble indiquer un changement de stratégie de vente pour le géant de la technologie.

Samsung proposera ces nouvelles tablettes en deux tailles : 12,4 pouces et 14,9 pouces. Cette décision fait suite à la sortie récente de l’iPad Pro d’Apple doté d’un écran OLED, permettant ainsi à Samsung de concurrencer plus directement la nouvelle gamme M4 OLED d’Apple.

Les rendus qui ont fuité indiquent que le design de la Galaxy Tab S10 Ultra ressemblera étroitement à celui de la Galaxy Tab S10+. Avec l’introduction par Apple de la technologie OLED Tandem dans sa série iPad Pro M4, Samsung pourrait se détourner de la technologie d’affichage comme argument de vente principal.

Au lieu de cela, Samsung pourrait mettre l’accent sur d’autres fonctionnalités des Galaxy Tab S10+ et Galaxy Tab S10 Ultra, telles que leurs écrans de plus grande taille et la plateforme Android, pour séduire les consommateurs.

Production et lancement des Galaxy Tab S10+ et S10 Ultra

Le rapport suggère que la production débutera ce mois-ci, avec une sortie probable avant la fin de l’année. La stratégie de Samsung inclut l’élimination du modèle de base pour mieux concurrencer les iPad Pro d’Apple et réduire les coûts.

Cependant, des défis persistent, notamment avec la Galaxy Tab S10+ qui devrait utiliser le SoC MediaTek Dimensity 9300+, tandis que la Galaxy Tab S10 Ultra pourrait être équipée du Snapdragon 8 Gen 3 à l’échelle mondiale.

Aucune date de lancement spécifique ou information sur les prix n’a encore été divulguée, mais les tablettes devraient être lancées plus tard cette année, avec plus de détails à venir au fur et à mesure du développement.