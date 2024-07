Snapchat Plus introduit des maisons virtuelles pour embellir Snap Map

Snapchat Plus introduit une nouvelle fonctionnalité permettant à ses abonnés de concevoir leur propre maison virtuelle à afficher sur Snap Map. Vous pouvez voir votre maison à tout moment en visitant la carte, tout comme toute personne avec qui vous partagez votre localisation.

Les options de personnalisation varient des cabanes modestes aux demeures extravagantes et châteaux à plusieurs étages. Cette fonctionnalité permet de présenter votre emplacement avec un attrait visuel bien plus attractif que les structures cubiques grises qui peuplent habituellement la carte. Pour l’instant, cette fonctionnalité n’a pas d’autres utilités que d’offrir aux membres de Snapchat Plus un petit extra pour justifier leur abonnement mensuel.

Peut-être s’agit-il d’une étape vers quelque chose de plus grand ? On pourrait imaginer une expérience de réalité augmentée à la Pokémon Go, mais avec un style plus proche d’Animal Crossing. Vous pourriez jouer les décorateurs d’intérieur et inviter vos amis pour montrer votre mobilier ou organiser une soirée Snap.

À tout le moins, c’est un moyen plus amusant de montrer votre opulence sociale qu’une simple coche bleue.

Autres nouveautés pour les abonnés Premium de Snapchat Plus

Les abonnés Premium de Snapchat verront bientôt leurs animaux de compagnie accompagner leur Bitmoji lorsqu’ils tapent des messages dans les chats. Ils auront également la possibilité de poster des Snaps ultra-courts qui expirent en une fraction de seconde (jusqu’à 0,10 seconde).

Tous les utilisateurs bénéficieront d’un « miroir » permettant de se voir par la caméra frontale lors de la personnalisation d’un Bitmoji. De nouveaux Lens AI seront également disponibles, dont une qui vous réimagine en version 5 ans — pratique pour ceux qui n’ont pas de photos d’enfance pour une raison quelconque.