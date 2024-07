Accueil » iOS 18 : Protection accrue pour vos contacts et contrôle granulaire des accès

Apple prépare une mise à jour majeure avec iOS 18, intégrant des modifications pour de nombreuses applications telles que Photos, Siri, Messages, Maps, et bien d’autres. Des changements sont également prévus pour l’écran d’accueil, l’écran de verrouillage et le centre de contrôle. Mais, l’une des modifications les plus notables concerne une application que l’on utilise rarement consciemment : l’application Contacts.

Avec iOS 18, l’application Contacts deviendra plus sécurisée. À chaque installation d’une nouvelle application demandant l’accès à votre liste de contacts, Apple vous permettra de décider quelles connexions cette nouvelle application peut consulter.

Cela empêche le potentiel vol des données de vos contacts. Les informations stockées dans l’application Contacts, telles que les dates de naissance, les anniversaires, les adresses e-mail, et plus encore, pourraient être utilisées par des attaquants pour deviner des mots de passe ou ouvrir des comptes frauduleux.

Avec iOS 18, les utilisateurs d’iPhone pourront limiter les connexions disponibles pour les applications tierces. Les utilisateurs auront la possibilité de donner aux applications tierces un « accès complet » à leurs contacts (ce qui signifie tous leurs contacts) ou de sélectionner des contacts spécifiques que les utilisateurs autoriseront les applications tierces à consulter.

Apple souligne : « iOS 18 met les utilisateurs aux commandes en leur permettant de choisir de partager uniquement des contacts spécifiques avec une application. De plus, les développeurs disposent désormais d’un moyen de connecter de manière transparente des accessoires tiers avec l’iPhone sans permettre à une application de voir tous les autres appareils sur le réseau de l’utilisateur, garantissant la confidentialité des appareils de l’utilisateur et facilitant le jumelage ».

Disponibilité des bêtas d’iOS 18

La deuxième version bêta pour développeurs d’iOS 18 est actuellement disponible, et la version bêta publique devrait être lancée ce mois-ci. La décision d’installer la bêta sur votre iPhone vous appartient. Si vous envisagez d’installer la bêta, gardez à l’esprit qu’elle est instable.

Certaines applications peuvent ne pas fonctionner comme elles le devraient, et la durée de vie de la batterie peut diminuer. Assurez-vous de sauvegarder vos données avant d’installer la bêta. Bien sûr, il n’y a aucune pression sur les propriétaires d’iPhone pour installer la bêta. Ils peuvent attendre jusqu’en septembre, date à laquelle nous nous attendons à ce que la version stable d’iOS 18 soit diffusée.