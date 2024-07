Google Maps veut révolutionner les trajets de groupe avec la navigation collaborative

Google Maps va bientôt proposer une nouvelle fonctionnalité de navigation collaborative permettant à plusieurs conducteurs de rester connectés et de se rendre ensemble à une même destination. Que ce soit pour des amis, des familles ou des collègues voyageant dans des véhicules séparés, Google Maps assurera une expérience de voyage partagée en temps réel.

Fini les décalages durant les trajets ! Cette nouvelle fonctionnalité permet à tous de participer à un voyage en covoiturage ou en convoi, sans laisser personne derrière.

Google Maps : Navigation collaborative pour plusieurs conducteurs ?

Les analystes et insiders Igilta et xleaks (David Kowalski) ont récemment découvert un brevet déposé par Google concernant une expérience de navigation collaborative pour l’application Google Maps. Cette fonctionnalité, baptisée “Co-Navigate”, permet à divers utilisateurs de Google Maps de se joindre à un même trajet vers une destination unique.

Le brevet décrit les avantages de cette nouvelle fonctionnalité, qui permettra de connecter tous les utilisateurs durant le voyage, même s’ils ne sont pas dans le même véhicule.

Igilta a souligné que la plupart des applications de navigation sont conçues pour les voyageurs solitaires et offrent des itinéraires différents selon les suggestions de l’application, ce qui peut entraîner des confusions.

Mises à jour en temps réel et connexion permanente

Au lieu de se perdre en voyageant séparément, la co-navigation de Google Maps aidera à connecter différents utilisateurs ou conducteurs sous un même itinéraire, les tenant informés en temps réel. Google Maps permettra également d’envoyer des notifications, de partager la progression du voyage, d’ajouter des points de rencontre suggérés, d’aider au stationnement, et bien plus encore dans le futur.

L’une des applications les plus anciennes et les plus utilisées de Google, parmi ses nombreuses offres, est Maps. Depuis 2005, l’application a connu des mises à jour et des changements majeurs qui ont modernisé l’expérience, notamment à l’ère des smartphones et des systèmes d’infodivertissement. Depuis que Google a introduit l’IA, Google Maps a également bénéficié de fonctionnalités d’IA générative qui aident désormais avec des suggestions et plus encore.

Google Maps est utilisé à diverses fins : certains s’en servent pour naviguer dans un nouveau pays en marchant ou en prenant les transports en commun, tandis que beaucoup l’utilisent pour planifier des voyages en véhicules privés. Plus tôt cette année, Google Maps a lancé de nouvelles fonctionnalités importantes pour répondre aux besoins de planification de voyage, disponibles pour les utilisateurs iOS et Android.