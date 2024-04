PS5 Pro : Une puissance accrue pour les gamers exigeants

Si vous envisagez d’acquérir une PlayStation 5, il pourrait être judicieux d’attendre encore un peu. Les rumeurs récentes suggèrent que Sony prépare le lancement d’une PlayStation 5 Pro plus tard cette année, promettant des caractéristiques améliorées pour une expérience de jeu renforcée.

Selon les informations rapportées par Insider Gaming, la PS5 Pro bénéficiera d’une augmentation significative de sa mémoire système, avec une hausse de 28 % par rapport au modèle de base.

Cette amélioration de la bande passante, passant de 448 Go/s à 576 Go/s, promet un traitement des données plus rapide et une expérience de jeu plus fluide, notamment pour les titres exigeants.

PS5 Pro : des graphismes et performances supérieures

La capacité de rendu GPU de la PS5 Pro serait 45 % plus rapide que son prédécesseur, améliorant considérablement les capacités de ray tracing jusqu’à 4x. Cette avancée garantit des visuels stupéfiants et un réalisme accru dans les jeux, élevant l’expérience de jeu habituelle à de nouveaux sommets.

En outre, Sony envisage l’avenir en intégrant la prise en charge du 8K dans la PS5 Pro, bien que les développeurs n’aient pas encore pleinement exploité cette capacité. Malgré le manque actuel de contenu 8K, l’inclusion de cette fonctionnalité assure que la PS5 Pro est prête pour l’avenir, prête à offrir des visuels de pointe au fur et à mesure que la technologie progresse.

Arrivée de la PS5 Pro cette année ?

Alors que les premiers rapports indiquaient une sortie fin 2024 pour la PS5 Pro, des retards pourraient repousser son arrivée à l’année suivante. L’absence de nouveaux jeux Sony de première partie prévus jusqu’en 2025 soulève des questions sur le calendrier de lancement de la console. Cependant, une prochaine conférence State of Play Direct devrait apporter des clarifications sur les plans de l’entreprise pour les nouveaux jeux et matériels.

Concernant son prix potentiel, Digital Trends a spéculé que le prix de la PS5 Pro pourrait dépasser les 600 dollars. Cela représente au moins une augmentation de 100 dollars par rapport au prix habituel du modèle standard de la PlayStation 5.

Pour les fans de Grand Theft Auto qui attendent de découvrir les villes de GTA 6 sur PS5 Pro, vous vous demandez peut-être comment le jeu fonctionnera sur la console PS5 Pro. Selon les analystes, la console envisagée ne permettrait pas à ce jeu chargé d’action de Rockstar de fonctionner à 60 fps, mais seulement à 30 fps.