Samsung Galaxy Watch FE : L’élégance à prix réduit

Samsung continue d’étoffer sa gamme de montres connectées sous Wear OS, avec des modèles comme la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Classic qui figurent parmi les plus performants pour les utilisateurs d’Android. Cependant, leur prix élevé peut être un frein pour certains consommateurs. Dans cette optique, Samsung envisagerait de proposer une alternative plus abordable.

L’année 2024 marque un moment intéressant pour les adeptes de la technologie, en particulier ceux suivant de près les évolutions chez Samsung. L’attention se porte aujourd’hui sur la pertinence d’acquérir la Galaxy Watch 4, sortie en 2021.

Trois ans plus tard, est-elle toujours un investissement judicieux ? La réponse penche plutôt vers le non, et cela ne tient pas uniquement à son âge avancé dans le monde rapide de la technologie portable. La Galaxy Watch 5 et la Watch 5 Pro, ses successeurs, offrent des améliorations notables et sont souvent disponibles à des prix compétitifs.

Cependant, une rumeur intéressante circule sur le retour possible de la Galaxy Watch 4 sous un nouveau nom : la Galaxy Watch FE. Ce serait la première montre de l’édition « Fan » de Samsung, inspirée fortement par le design et les fonctionnalités de la Galaxy Watch 4, notamment la Galaxy Watch 4 Classic.

Contrairement au Galaxy Fit 3, très abordable mais ne fonctionnant pas sous Wear OS, la Galaxy Watch FE ciblerait ceux qui désirent une montre connectée avec Wear OS sans dépasser un budget de 150 euros.

Une alternative abordable avec Wear OS : la Galaxy Watch FE

Ce modèle pourrait se distinguer par son élégant cadran circulaire, son écran tactile Super AMOLED de haute qualité, et un anneau rotatif très pratique, bien que l’épaisseur de la bordure noire autour de l’écran soit considérée comme un peu dépassée en 2024.

L’attrait principal de cette montre résiderait dans son prix agressif, ciblant les fans de Samsung ayant des budgets limités.

Comme pour d’autres appareils de l’édition « Fan », son succès dépendra grandement de son accessibilité financière, surtout avec les baisses de prix anticipées des modèles Galaxy Watch 6 et Watch 5 Pro dans les mois à venir. Samsung pourrait même arrêter les modèles Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro avant le lancement de la Galaxy Watch FE pour éviter la cannibalisation de ses propres produits.