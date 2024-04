Comment utiliser ChatGPT sans compte ?

OpenAI a récemment annoncé un changement majeur pour ChatGPT : l’accès sans nécessité de création de compte ou de connexion. Cet ajustement vise à rendre l’IA plus accessible à tous, permettant à quiconque de découvrir ses capacités sans barrière initiale.

Avec cet accès sans identifiant, vous obtiendrez ChatGPT 3.5 et sa fonction de base — vous pouvez taper une requête et obtenir des réponses. Cependant, pour accéder à des fonctionnalités avancées ou sauvegarder l’historique des discussions, il reste nécessaire de se créer un compte. En effet, toutes les autres offres premium d’OpenAI, comme GPT-4 et DALL-E, continueront à nécessiter un compte et un abonnement pour fonctionner.

Bien que cette ouverture facilite l’accès, elle s’accompagne de mesures de sécurité renforcées pour contrer les risques, bien que les détails spécifiques de ces restrictions ne soient pas explicitement clarifiés. Cette fonctionnalité est pour l’instant disponible uniquement via la version Web, les utilisateurs d’applications mobiles devant toujours se connecter.

Pour commencer, rendez-vous sur chat.openai.com et lancez une requête. N’oubliez pas que si vous avez déjà utilisé ChatGPT avec un compte, vous devrez peut-être effacer vos cookies ou ouvrir le chatbot dans une fenêtre Incognito. OpenAI indique qu’elle déploie cette fonctionnalité progressivement.

Il est également important de noter que, bien que l’utilisation de ChatGPT sans connexion permette une certaine anonymité, OpenAI peut toujours collecter des données pour l’entraînement de ses modèles. Cependant, les utilisateurs ont la possibilité de désactiver cette collecte depuis les paramètres du site.

Utiliser ChatGPT sans connexion

La déclaration de l’entreprise suggère que l’ajout d’un accès sans connexion a pour but de rendre le chatbot plus accessible à un plus grand nombre de personnes, et c’est une stratégie viable.

En permettant un accès plus facile, OpenAI cherche non seulement à démocratiser l’usage de l’IA mais aussi à se positionner favorablement face à des concurrents comme Gemini de Google ou Copilot de Microsoft, qui proposent également des accès simplifiés. Malgré ces innovations, les utilisateurs doivent rester prudents, notamment à cause des zones d’ombre de la politique de confidentialité d’OpenAI et des incidents de sécurité survenus par le passé.

Dans un marché en pleine expansion, où la confidentialité des données devient un enjeu majeur, cette stratégie d’OpenAI pourrait bien redéfinir les standards d’accès aux outils d’IA, tout en accentuant la nécessité de naviguer prudemment dans cet univers numérique.