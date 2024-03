Le débat sur le mode 60 FPS de GTA 6 s’intensifie

Aucune médiatisation n’est comparable à celle que Rockstar Games est en train de créer avec GTA 6. De l’histoire du jeu au gameplay, tout le monde veut prédire ou partager son opinion sur le jeu. Bien que certains ne soient que de simples opinions et des prédictions audacieuses, nous entendons de temps en temps des experts.

C’est ce qui s’est passé avec les rumeurs concernant la PS5 Pro qui ont circulé sur la toile. Alors que certains affirment que GTA 6 aura un mode 60 FPS, d’autres le nient. Alors, que disent les experts sur les performances et le nombre d’images par seconde de GTA 6 ? Découvrons-le.

Sur un forum GTA en ligne, un utilisateur a demandé si le jeu aurait un mode 60 FPS stable. Un artiste senior de Rockstar North, Hailin Si, a répondu : « Je ne sais pas, mais nous sommes confiants ». La réponse a depuis été supprimée pour des raisons inconnues.

Un utilisateur de X (anciennement Twitter), @GTAVI_Countdown, a publié la réponse supprimée dans un message qui montre également le profil LinkedIn de Si, confirmant son rôle chez Rockstar Games.

This was said by senior artist, Hailin Si in a reply that was later deleted, in response to a fan’s question on a gaming Chinese social media app.

Found by GTAForum user, viceYcity

Source:https://t.co/oaMwo5WxdE

Original post:https://t.co/dMI5bbWfVv pic.twitter.com/mo1mByhqiw

March 20, 2024