L’analyse des spécifications de la PS5 Pro révèle une amélioration significative du GPU

Lorsqu’il s’agit de la fin des consoles PlayStation, les variantes Pro sont toujours accompagnées d’énormes mises à jour. Alors que nous attendons toujours des nouvelles de Sony, il semble que la PS5 Pro soit sur le point de voir le jour. Parmi tous les détails des spécifications de la PS5 Pro qui circulent sur Internet, Digital Foundry les a vérifiés et analysés dans son dernier podcast. Le titre du podcast confirme les spécifications de la PS5 Pro avec quelques nouvelles informations.

Dans le podcast, Digital Foundry a analysé les rumeurs et les fuites concernant la PS5 Pro qui ont eu lieu en début de semaine. Ils ont vérifié les spécifications en affirmant que le CPU de la PS5 Pro sera effectivement le même. La PS5 Pro, alias Project Trinity, sera équipée d’un processeur Zen 2 à 8 cœurs et 16 threads cadencés à 3,5 GHz, le même que celui utilisé dans l’édition standard de la PS5. Cependant, il sera doté d’un mode boost permettant d’augmenter la fréquence jusqu’à 3,85 GHz.

Cependant, le principal changement dans la PS5 Pro semble être le GPU. Selon plusieurs sources, confirmées par Tom Henderson, et maintenant vérifiées par Digital Foundry, le GPU est sur le point d’être mis à niveau de manière significative dans la PS5 Pro.

Il devrait être doté de 60 unités de calcul avec l’architecture RDNA 3. Comparé aux 36 RDNA 2 de la PS5 standard, cela semble être une grande amélioration. Cela dit, les performances sont également améliorées, avec 33,5 téraflops, contre 10,23 téraflops pour la PS5 standard.

En ce qui concerne la mémoire, avec une augmentation de 28 % de la bande passante, les 16 Go de GDDR6 à 14 Gb/s de la PS5 standard passent à 18 GDDR6 à 18 Gb/s dans la Pro. La mise à niveau du ray tracing a également été confirmée et les performances sont désormais 2 à 4x plus rapides que celles de la PS5.

Une grosse attente

La PS5 Pro comprendra également une technologie d’apprentissage automatique, qui constituera une comparaison directe avec DLSS et FSR. Cependant, PSSR, alias PlayStation Spectral Resolution, visera à améliorer les résultats de ce que Nvidia ou AMD font avec leurs propres techniques d’upscale.

La version Pro de la PS5 semble également bénéficier d’une amélioration significative du traitement audio qui permettra d’améliorer les détails et l’expérience auditive. Mais, s’agit-il d’une mise à niveau digne de ce nom ?

Une fois que Digital Foundry a analysé les spécifications de la future PS5 Pro, il a posé des questions concernant la rétrocompatibilité et le fait que le CPU ne soit pas mis à niveau. La mise à niveau du GPU suffira-t-elle à Sony pour commercialiser la PS5 Pro ?