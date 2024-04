Rétrogaming : Les émulateurs de consoles autorisés sur App Store

Apple a récemment mis à jour sa politique de soumission et de révision des applications sur l’App Store, introduisant un changement notable qui semble autoriser une nouvelle catégorie d’applications : les émulateurs de consoles de jeux rétro.

Historiquement, Apple interdisait les applications exécutant du code provenant de sources externes. Cependant, les modifications annoncées autorisent désormais certains types de logiciels « qui ne sont pas intégrés dans le binaire » de l’application, y compris explicitement les applications émulateurs de jeux de consoles rétro permettant de télécharger des jeux.

La mise à jour fait partie d’un ensemble plus large de révisions qui concernent également les super applications comme WeChat, précisant que tout mini-jeu ou mini-application au sein de ces plateformes doit utiliser HTML5 et ne pas être une application native.

Voici la formulation précise d’Apple :

4.7 Mini apps, mini games, streaming games, chatbots, plug-ins, and game emulators

Apps may offer certain software that is not embedded in the binary, specifically HTML5 mini apps and mini games, streaming games, chatbots, and plug-ins. Additionally, retro game console emulator apps can offer to download games. You are responsible for all such software offered in your app, including ensuring that such software complies with these Guidelines and all applicable laws. Software that does not comply with one or more guidelines will lead to the rejection of your app. You must also ensure that the software adheres to the additional rules that follow in 4.7.1 and 4.7.5. These additional rules are important to preserve the experience that App Store customers expect, and to help ensure user safety.