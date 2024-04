Tesla annonce la révélation de son robotaxi : une révolution pour le 8 août

Tesla se prépare à dévoiler son tant attendu robotaxi le 8 août, une annonce récemment faite par Elon Musk sur X. Ce véhicule autonome repose sur la plateforme de nouvelle génération de Tesla.

Simultanément, Reuters a révélé que Tesla avait abandonné ses projets de véhicule électrique à prix abordable, prévu pour coûter environ 25 000 dollars. Musk aurait déclaré à ses employés vouloir se concentrer exclusivement sur le développement d’un véhicule autonome, capable de rendre obsolètes les autres véhicules.

Depuis des années, Musk évoque la possibilité d’un robotaxi Tesla, ayant même présenté un véhicule entièrement couvert lors d’un événement en 2023 pour dévoiler le troisième Master Plan de l’entreprise. Il avait auparavant imaginé que les propriétaires de Tesla pourraient générer des revenus en utilisant leurs voitures autonomes pour transporter des passagers via ce qui serait appelé le « Tesla Network ».

Les plans sont devenus plus ambitieux avec le temps. En 2019, Musk affirmait que d’ici mi-année suivante, plus d’un million de véhicules Tesla équipés de la technologie de conduite entièrement autonome seraient en circulation. Cette fonctionnalité, selon lui, serait tellement fiable que le conducteur pourrait « dormir » pendant le trajet, bien que les Tesla équipées de la capacité de conduite entièrement autonome ne soient pas totalement autonomes et qu’il ne soit pas conseillé de dormir au volant.

Ces affirmations répétées de Musk selon lesquelles les véhicules autonomes seraient disponibles « dans un an » sont désormais légendaires chez Tesla. Ses partisans voient dans le succès de l’Autopilot et de la capacité de conduite entièrement autonome la preuve que, même si ses promesses ne sont pas toujours en phase avec la réalité, il reste un pionnier du passage des véhicules à conduite humaine à ceux pilotés par l’IA. Il développe même une armée de robots humanoïdes pour démontrer que la technologie est universellement applicable.

Tesla se prépare à une année importante

Cependant, les critiques soulignent qu’il exagère les capacités de la technologie, souvent avec des résultats mortels. Il y a eu des centaines d’accidents impliquant des véhicules Tesla utilisant la capacité de conduite entièrement autonome et l’Autopilot, et plusieurs décès. L’entreprise fait face à de nombreuses poursuites pour décès injustifié. Le gouvernement américain enquête sur les affirmations de l’entreprise concernant la conduite autonome, et un rappel majeur a été annoncé l’année dernière. Même le robot semble imparfait.

L’événement du robotaxi en août s’inscrit bien dans la tradition de Tesla, qui organise au moins deux grands événements par an. L’année dernière, il y avait le Master Plan et l’événement de livraison du Cybertruck. Maintenant, nous savons au moins ce que l’entreprise prépare pour 2024.